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На 4,3% вырастет цена на бензин в 2019 году

Нефтяники и правительство договорились заморозить оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года.

27.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
На 4,3% вырастет цена на бензин в 2019 году

За первые два месяца года стоимость топлива возросла примерно на 1,7% по причине увеличения НДС с 18 до 20%, отметил министр энергетики.
Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

«Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — сказал он.

Новак напомнил, что в мае 2018 года на рынке сложилась достаточно сложная ситуация, когда цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительство тогда приняло оперативные меры по стабилизации ситуации: снизили акцизы на бензин и на дизельное топливо с 1 июля 2018 года. Кроме этого, были достигнуты договоренности с компаниями о том, что цены с конца мая-начала июня не будут расти.

В 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой, также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса «Евро-5» приходится более 10% первичной переработки, то заводу компенсируют 3 тыс. рубей на 1 т. перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

При этом нефтяники и правительство договорились заморозить оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года. Тем не менее в феврале глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что считает негативным влияние демпфирущего механизма, так как он стимулирует компании производить меньше товарного бензина.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Во всем мире бензин из нефти делают (соответственно и цена складывается) а у нас из инфляции *LOL* :-|

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