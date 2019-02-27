«Золото» взяли регбисты из Бердска на любительском турнире в Новосибирске

24 февраля в Новосибирске в спортивном зале СГУПС проходил первый областной турнир по регболу среди любителей, в котором приняли участие 8 команд. В их числе и команда города Бердска, сообщает ОФКиС.

В составе команды нашего города выступил тренер спортивной школы «Олимп» Алексей Зарецкий. Бердчане показали отличную подготовку и не оставили шансов соперникам, став чемпионами по итогам пяти игр. Спортсмены вернулись в родной город с золотыми медалями.