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Ужесточением «крымских санкций» угрожает США России

Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко примут участие в форуме «Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления» , который состоится в Киеве 26-27 февраля.

27.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ужесточением крымских санкций угрожает США России

Волкер: США будут ужесточать «крымские санкции» против России

Ограничительные меры будут ужесточаться до тех пор, «пока Крым не будет возвращен», отметил специальный представитель Госдепартамента США по Украине.
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США продолжит ужесточать санкции против России до тех пор, пока Украина не получит контроль над Крымом.
«Мы продолжим сохранять и ужесточать санкции, пока Крым не будет возвращен», — написал он в своем Twitter во вторник.

Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко примут участие в форуме «Оккупированный Крым. Пять лет сопротивления» , который состоится в Киеве 26-27 февраля.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Источник: ТАСС


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