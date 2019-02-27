«Сорокопятка»: Фронтовик-артиллерист оценил воссозданную пушку времен войны в Бердске

Встретился с учащимися православной гимназии, участниками военно-патриотического клуба «Добрыня», членами исторического клуба «Живая история» фронтовик Иван Гуров из Бердска. Иван Яковлевич даже не подозревал, какой сюрприз приготовят ему 25 февраля в гимназии. Ему показали воссозданную по чертежам «сорокопятку». Именно на таком орудии был заряжающим во время войны с японцами 92-летний бердчанин.

Точную копию пушки изготовил бердчанин Сергей Блинов.

— В новосибирском краеведческом музее стоит точно такая же пушка. Нам разрешили ее разобрать. Разбирается она довольно легко. Задетализировали. Начали делать. Основное сделали в 2014 году. Некоторые детали доделываются до сих пор, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Блинов.

Железо для пушки покупали, сами проводили сварочные работы, что-то заказывали, помогали знакомые, отметил Блинов. Заказывали 500 заклепок, каждая стоила 20 рублей. Свое крещение «сорокопятка» прошла в реконструкции «На безымянной высоте» в Бердске. За все это время много где успела побывать. Последнее мероприятие с ее участием прошло на днях в Заельцовском парке. На 22 июня пушку «застолбили» в Красноярске.

Именно от Сергея Блинова исходила идея провести встречу с фронтовиком Иваном Гуровым. Об артиллеристе, участнике войны с японцами Блинов прочел в «Курьер. Среда. Бердск». И ему захотелось пообщаться с участником далеких событий, узнать, как он оценит воссозданную пушку. Реконструктор обратился в отдел по делам молодежи. Сотрудники ОДМ помогли организовать встречу с фронтовиком.

Глаза Ивана Гурова засияли, он разулыбался, когда увидел родную «сорокопятку». Сказал, что похожа на ту, на которой воевал. Только его орудие было немного побольше.

Автор видео Галина Панчева



— Такую вот мы и таскали, приходилось поднимать, — рассказал фронтовик.

Ветеран войны никак не хотел уходить от орудия. Рассматривал. Держал в руках снаряды. Казалось, что мысленно он вернулся в годы своей молодости. Когда ему было всего 19 лет. И даже глаза его сверкали по-мальчишески задорно.

Автор видео Галина Панчева



С улицы фронтовик с ребятами перешел в класс, где и рассказал о войне с японцами. И первое о чем очень скромно поведал, это о том, за что он получил медаль «За отвагу». Закончились снаряды и его послали за ними. Они были спрятаны в укрытии, довольно далеко от огневой точки. Где ползком, где бегом преодолевал путь. А вокруг взрывались снаряды. Несмотря на весь грохот лошадка стояла смирно и ждала, когда он погрузит ящики со снарядами. Именно за своевременную доставку снарядов Иван Гуров получил боевую награду.

Фронтовик вспомнил случай, который чуть не стоил ему жизни. Однажды его направили за едой в полевую кухню. Он собрал котелки и пошел в ближайшую. Да только повар сказал, что его расчет приписан к другой кухне, которая находится в стороне. Нечего делать — пошел, куда указали. Да только прошел метров 50, как раздался взрыв. Мина попала аккурат туда, где он стоял в очереди за харчами. Никого в живых не осталось.

Ребята очень удивились тому, что в своей жизни фронтовик не выкурил ни одной папиросы. А сахар, который ему выдавали вместо махорки, помог подкрепить организм. Между тем, как некоторые курящие сослуживцы обменивали пайку хлеба на махорку и с ослабленным здоровьем нередко попадали в госпиталь.

Много еще историй рассказал ребятам фронтовик. А когда они узнали, что орудия таскали на лошадях, то задали Ивану Яковлевичу вопрос: чем кормили тягловую силу во время войны. Война войной, а обед по расписанию. Трижды в день лошадки получали порцию овса, а на закуску было сено, вспомнил ветеран.

После беседы с детьми члены исторического клуба дали Ивану Гурову подержать в руках и рассмотреть оружие времен Великой Отечественной войны. И он с удовольствием попозировал с ним перед камерами.

Автор видео Галина Панчева



Завершилась встреча в музее Православной гимназии «Фронтовая землянка». И на фронтовика этот музей произвел неизгладимое впечатление. Ему было все интересно.

Иван Гуров впервые выступал перед широкой публикой. И остался очень доволен своим дебютом. Ведь в этот день не только он поделился информацией, но и сам узнал много интересного. А еще познакомился с новыми людьми.