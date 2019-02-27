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Высшее самообразование разрешат в России

Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году.

27.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Высшее самообразование разрешат в России

Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование

В стране разрабатывается процедура его зачета для получения диплома.
В России могут узаконить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов, рассказали «Известиям» в ведомстве. В перспективе же реальным может стать и получение диплома о «домашнем высшем», полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями.
Начнут с малого
Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон «Об образовании», следует из протокола заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности за подписью замглавы ведомства Марины Лукашевич (документ есть в распоряжении «Известий»).

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования, уточнили в пресс-службе министерства. Там добавили, что новации необходимы «для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности». Согласно федеральным госстандартам, учиться можно только на базе вуза, поэтому сейчас получить диплом о «домашнем высшем» невозможно, уточнили в Минобрнауки. Для начала чиновники планируют разрешить зачет только отдельных курсов, отметили в пресс-службе министерства.
Экзамены можно будет принимать на базе вузов, но логичнее делать это в центрах оценки квалификации, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко. При этом, по ее мнению, чтобы люди серьезно относились к зачетам, их сдача должна быть платной — например, это может быть госпошлина порядка 2–5 тыс. рублей.
Процесс зачетов дисциплин, изученных на дому, может сделать образование дешевле. Если студент учится платно, по договоренности с вузом он может изучить часть предметов самостоятельно и получить значительную скидку, считает Татьяна Клячко.

В дальнейшем, сдав некий набор дисциплин, можно будет получить диплом о полноценном высшем образовании. То, что курсы зачитываются по отдельности, позволит не только получить «вышку» на дому, но и повысить квалификацию, отметила эксперт.

Минус для карьеры
Помимо книг, на домашнем обучении студент может использовать и ресурсы вузов. Например, Новосибирский государственный университет с 2015 года ведет массовые открытые онлайн-курсы, рассказали в пресс-службе НГУ. В частности, лекции доступны на платформах Coursera и «Образование на русском». Однако получить высшее образование в НГУ, не посещая вуз, нельзя, отметили там.

— Самостоятельное изучение программы исключает возможность общения с преподавателем и сокурсниками — соответственно, студент не развивает коммуникативных навыков и не «обрастает» полезными для карьеры связями, — отметил ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.
По его мнению, дистанционное или самостоятельное образование нельзя приравнивать к очному. Однако дополнительные курсы, которые студент изучит по своей инициативе, вполне можно принять по предложенной Минобрнауки схеме и вписать в диплом, считает Михаил Эскиндаров.
Дискуссия о дистанции
Эксперимент по признанию онлайн-образования проходил в Гонконге в 2003–2005 годах, напомнил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Но программу закрыли из-за того, что работодатели отказывались от услуг специалистов, получивших знания дистанционно, рассказал эксперт.

— Они оказались ничего не знающими «пустышками», — пояснил он «Известиям».

В начале нулевых годов возможность зачета онлайн-курсов обсуждали в Йельском, Оксфордском и Нью-Йоркском университетах, но преподаватели выступили против.

— Они побоялись, что это девальвирует ценность диплома университета. Ведь неизвестно, насколько студент усвоит программу. Проверить же, насколько хорошо понята лекция, с помощью онлайн-заданий нельзя — тут нужно личное общение. Причем именно живое, ведь по видеосвязи студент может пользоваться подсказками, — уверен Сергей Комков.

Сегодня в Сети доступны материалы ведущих университетов мира: можно ознакомиться с лекциями преподавателей Гарвардского и Стенфордского университетов, МГИМО. Однако вопрос о том, насколько студент может сам сориентироваться в подборе материала, остается открытым, заметил эксперт.

— Например, в Парижском и Пражском университетах не разрешают осваивать обязательные курсы онлайн, — пояснил он.

Есть и другая точка зрения. В конце прошлого года ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов объявил, что вуз полностью отказывается от чтения лекций — вместо них преподаватели будут записывать онлайн-курсы.

— Традиционные лекции превратились в «профанацию»: студенты их пропускают, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу, — объяснял ректор.

Закон «Об образовании» допускает самостоятельное изучение школьной программы. Такие ученики каждый год должны проходить обязательную аттестацию в школе. Закон также допускает экстернат: можно самостоятельно изучить предмет быстрее (например, двухгодовую программу — за год) и сдать аттестацию.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Зачем разрабатывать? Заочное отменили что ли? :-D

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