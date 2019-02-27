Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 27 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №7/2019.

В номере вы прочтете:

1. Две жизни унес пожар 23 февраля в Бердске — погибли пенсионеры, сгорели два дома.

2. Худеющий Павел Синицын сбросил на 7 месяцев 31 кг.

3. Девушка и самолет: 10 лет восстанавливают Ту-104 на аэродроме «Бердск-Центральный».

4. Детская страничка. Какие бывают свиньи.

5. Малому бизнесу Бердска обещают господдержку и налоговые льготы.

6. Отец новорожденного погиб 17 лет назад, не доехав до роддома. Сына ищут родные.

7. Обвиняемой в растрате экс-чиновнице суд разрешил встречаться с возлюбленным.

8. Инструкция: Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг в Бердске.

9. Гниющую 2-этажку бердчане просят признать аварийной.

10. Режиссер бердского театра «Гистрион» мечтает показать спектакль в колонии.

11. Онкобольная бердчанка отказывается от лекарст, чтобы купить еду детям.

12. Школам и детсадам Бердска добавили 1,4 млн рублей на вывоз мусора.

13. В Бердске создают ассоциацию дачников.

14. В библиотеках Бердска выстраиваются очереди за книжными новинками.

15. Какие подарки выбрать своим любимым к 8 Марта.

На обложке — Онкобольной матери нечем кормить детей.

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