Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск», №7/2019
Сегодня, 27 февраля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №7/2019.
В номере вы прочтете:
1. Две жизни унес пожар 23 февраля в Бердске — погибли пенсионеры, сгорели два дома.
2. Худеющий Павел Синицын сбросил на 7 месяцев 31 кг.
3. Девушка и самолет: 10 лет восстанавливают Ту-104 на аэродроме «Бердск-Центральный».
4. Детская страничка. Какие бывают свиньи.
5. Малому бизнесу Бердска обещают господдержку и налоговые льготы.
6. Отец новорожденного погиб 17 лет назад, не доехав до роддома. Сына ищут родные.
7. Обвиняемой в растрате экс-чиновнице суд разрешил встречаться с возлюбленным.
8. Инструкция: Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг в Бердске.
9. Гниющую 2-этажку бердчане просят признать аварийной.
10. Режиссер бердского театра «Гистрион» мечтает показать спектакль в колонии.
11. Онкобольная бердчанка отказывается от лекарст, чтобы купить еду детям.
12. Школам и детсадам Бердска добавили 1,4 млн рублей на вывоз мусора.
13. В Бердске создают ассоциацию дачников.
14. В библиотеках Бердска выстраиваются очереди за книжными новинками.
15. Какие подарки выбрать своим любимым к 8 Марта.
На обложке — Онкобольной матери нечем кормить детей.
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