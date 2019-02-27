Влетел в опору: сломал обе ноги водитель BMW на Ипподромском мосту в Новосибирске

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», на улице Ипподромской у пешеходного моста по улице Сибревкома столкнулись седаны Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Как рассказали очевидцы происшествия, девушка за рулём Volkwagen задела BMW на скорости 60-70 километров в час, после чего водителя БМВ отбросило в опору моста.

От удара передняя часть «немца» оказалась полностью уничтожена, также у машины сработали обе фронтальные подушки безопасности. Фольксваген сильных повреждений не получил.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя немецкого седана с переломами ног. Водитель Фольксвагена осталась дожидаться сотрудников ГИБДД.