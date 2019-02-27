КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам 3-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Двух детей автоледи сбили за сутки на дорогах Новосибирской области

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Половую жизнь в России начинают за 10 лет до свадьбы

Влетел в опору: сломал обе ноги водитель BMW на Ипподромском мосту в Новосибирске

Москва обвиняет США в «ограблении венесуэльского народа» на $30 млрд

Серебряков о «разжигании» Россией войн: Я патриот и активный пацифист

Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорел деревообрабатывающий цех на промплощадке Бердска

Затяните пояса: россиян ограничат в кредитах уже в 2019 году

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Влетел в опору: сломал обе ноги водитель BMW на Ипподромском мосту в Новосибирске

Авария произошла по вине водителя Volkwagen: девушка за рулём задела BMW на скорости 60-70 километров в час, после чего водителя «немца» отбросило в опору моста. Авто-леди не пострадала.

27.02.2019 Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» Нет комментариев
 
Влетел в опору: сломал обе ноги водитель BMW на Ипподромском мосту в Новосибирске

Виновница ДТП осталась на месте аварии дожидаться ГИБДД

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», на улице Ипподромской у пешеходного моста по улице Сибревкома столкнулись седаны Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Как рассказали очевидцы происшествия, девушка за рулём Volkwagen задела BMW на скорости 60-70 километров в час, после чего водителя БМВ отбросило в опору моста.

От удара передняя часть «немца» оказалась полностью уничтожена, также у машины сработали обе фронтальные подушки безопасности. Фольксваген сильных повреждений не получил.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя немецкого седана с переломами ног. Водитель Фольксвагена осталась дожидаться сотрудников ГИБДД.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как соотечественникам получить гражданство в Бердске за полгода? Двух детей автоледи сбили за сутки на дорогах Новосибирской области Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика