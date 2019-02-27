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Половую жизнь в России начинают за 10 лет до свадьбы

За это время молодые люди накапливают букет заболеваний, что приводит к проблемам с деторождением. Сейчас 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.

27.02.2019 Фото: Википедии Один комментарий
 
Половую жизнь в России начинают за 10 лет до свадьбы

СК попросил Минздрав сообщать о подростках, ведущих половую жизнь

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают «накопить» массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.

В ходе круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал (возможность рожать здоровых детей. — Прим. ред.) во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. По словам эксперта, сейчас 77,4 процента женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии, передает РИА Новости.

«Когда мы стали анализировать вместе с нашими коллегами, в чем есть вопрос, мы увидели, что сегодня (средний. — Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <…> Для молодого человека — 16-17 лет, а для многих значительно раньше», — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, возраст вступления в брак для женщины составляет 24-26 лет, а для мужчины — 26-29 лет. «Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (бактерии. — Прим. ред.) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла <…> все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения (моменту рождения ребенка. — Прим. ред.). И мы вынуждены бороться с последствиями этого», — заявил Аполихин.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии»
    Вот она — истинная причина демографического кризиса!
    Именно это стало проблемой для европейцев и американцев несколько десятилетий назад и теперь в полной мере ощущается в России.
    РАЗГУЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, в том числе в половом плане.
    Свобода, демократия, удовольствие от жизни всеми способами — вот и расплата.
    И никакой Путин или Единая России тут не при чем: люди сами гробят свое здоровье, а потом тратят космические суммы на лечение, виня в этом все подряд.
    А всего то надо сказать:
    секс — эти интимно и только с любимым для того чтобы была семья и гармония.
    Все, больше ничего….

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