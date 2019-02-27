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Шестидневка в школах мешает семьям России ездить на дачи
Весь перечень поручений по реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию
Что то мне подсказывает, что если провести голосование среди школьников по вопросу:
что бы вы выбрали делать в субботу
и дать 2 варианта ответа:
— Поехать с родителями на дачу
— Пойти в школу
То просто 99,9% выберут школу!
Нафиг им эта дача, тем более с предками, не сдалась!
Милонов вообще от реальности оторвался….
8 21
А если не на дачу, а совместное семейное путешествие, отдых и досуг? Вы только заголовок прочитали?
15 7
Таким образом наши чиновники опосредованно признают, что денег у народа нет, всех загонять, заниматься натуральным хозяйством- авось электороат прококормится… Ага… Семейное путешествие- благими словами завуалирована дорога назад… в средневековье
Денег нет, но вы там держитесь…
8 13
семейное путешествие на 1,5 дня?
При том что на выходных еще и уроки детям делать, а многие еще и в секциях занимаются…
вы либо теоретик бездетный, либо фантазер
6 4
А для вас путешествие — это только в Турцию или Таиланд съездить? Расширьте свои кругозор. Хотя бы прочитайте, что такое «путешествие».
1 3
Не нравится вам семейное путешествие, пусть просто будет отдых и досуг.
2 2
«А если не на дачу, а совместное семейное путешествие, отдых и досуг? Вы только заголовок прочитали?»
Вы наверное из тех 10% населения, которым, на сегодня, деньги тратить некуда? На какие шиши ездить? После оплаты коммуналки и продуктов, у меня лично, ДЕНЕГ ВООБЩЕ НЕ ОСТАЕТСЯ! А если, вам деньги девать некуда, то наймите частных учителей хоть в таиланде, а чо стесняться!
5 6
Боже, у вас зависть разум затмил. Я в лес путешествую. В наш, бердский. Совершенно бесплатно. Успокоились?
4 1
Дело то не в дачах. А в том, что не хватает времени на общение с детьми. И уроки ставят среди недели «надуманные», всякие «Я познаю мир» или «Уютный дом», из-за чего обычные уроки не входят в пятидневную неделю.
Конечно, нужно же учителям побольше часов накрутить…
А то, что детям это нужно — совсем не важно.
Школа заботится о вас.
17 3
По моим наблюдениям младшие школьники охотно ездят на дачу.
2 2
Взрослым тоже не мешало бы вернуть 8-часовой рабочий день от звонка до звонка, как в советское время. А то сейчас пашем на частников по 10-12 часов 5 дней в неделю, так тут не то что на общение с детьми, сил нет просто до кровати доползти.
10 2
8-ми часовой рабочий день никто не отменял. Любой правовой инспектор с радостью заключит Вас в свои объятия и высушит работодателя в прямом смысле этого слова. Другое дело, что Вы сами этого не хотите. Сами себе злые Буратины.
4 6
«8-ми часовой рабочий день никто не отменял. Любой правовой инспектор с радостью заключит Вас в свои объятия и высушит работодателя в прямом смысле этого слова. Другое дело, что Вы сами этого не хотите. Сами себе злые Буратины.»
Опять диванные теоретики учат жизни работяг практиков? Хочешь потерять работу — потребуй справедливости через инспектора, а потом смело ищи новую работу! Закон, должен изначально исключить, даже в теории, серые-черные зарплаты, а переработка, должна так страшить барыгу по закону, что он сам, должен бежать выгонять со своей конторы в 17ч00 минут всех рабочих, а то ему мало неполкажется!!!!
6 3
Только практик в этой ситуации как раз я Моего работодателя как-то раз оштрафовали на 100 т.р. за переработку. Причем не как юр.лицо, а как физическое
1 6
Единственная здравая инициатива от Милонова.
11 6
Пусть тогда «вламывают» в своём детском возрасте по 8 часов уроков ежедневно + внешкольные занятия и подготовка домашних заданий. Ради того, чтобы профукать первую половину дня в субботу, а потом попытаться приобщиться к земледелию.
2 3
В таком случае, остальные 5 дней будут сильно перегружены, уже сейчас по 6-7 уроков — значит, будет по 7-8 уроков каждый день с понедельника по пятницу. дети будут переутомляться еще сильнее чем сейчас и не будут успевать в секции дополнительного образования.
У кого есть необходимость совершит семейное путешествие в субботу — пусть отпрашиваются.
3 5
5 дней у нас перегружены всякими дополнительными занятиями, на которых учителя зарабатывают себе балы на премии, а дети отдуваются.
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А помните дедушка путин вам всем, на голубом глазу, обещал о новых школах, только лишь учёба в первую смену и т.д. и т.п.
Ну и что, Сирия с Венесуэлой то хоть как важней для этого мерзавца
5 4
У вас это…мозг набекрень. Количество учебных занятий в день не зависит от количества смен в школе. Темы дождитесь о «всё пропало!!» и туда запостите свои слёзы о венесуэльских тараканах.
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Нормальный ребёнок, начиная с 10-11 лет, будет только рад отдохнуть во II половину субботы от родителей. Только оставьте ему покушать. А уж о старшеклассниках и говорить нечего: «Предки уехали на дачу! Ура!!».
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А что делать до 10-11 лет? Терять пол дня, сидеть и ждать, пока ребенок наконец придет со школы?
А старшекласник может не ехать на дачу независимо от того, учится он в субботу или нет.
К тому же вспомните где мы живем? Дача это числа до 15-20 сентября и май, половина из которого и так выходные.
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Учиццо самостоятельности малыми дозами.
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Дачи, дачи… Полная ерунда! Было раньше 10-и летнее обучение в школе, потом народ заголосил — устаём мол, сделайте 11-и летнее! Сделали в 90-х. Ребятишки по субботам перестали учиться, но потом опять ввели учёбу по субботам, сперва факультативно, а потом и постоянно! Ох, дурь наша россейская! Предложение Милонова здравое. Пусть ребятишки отдыхают 2 дня в неделю, не убудет…
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