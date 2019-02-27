Шестидневка в школах мешает семьям России ездить на дачи

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в школах. С этой инициативой он обратился к министру образования Ольге Васильевой, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.

«В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает: в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов. < …> Как следствие, из-за увеличения нагрузки учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой — дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков».

Депутат подчеркнул, что многие семьи буквально становятся заложниками школы, где учатся их дети, ведь «шестидневка» — «препятствие для совместных семейных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга».

По мнению Милонова, следует пересмотреть практику шестидневной образовательной недели. Для принятия такого решению необходимо провести «общероссийский школьный референдум» в каждом регионе с привлечением родителей, депутатов и специалистов, подытожил политик.

Источник: РИА Новости