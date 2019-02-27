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Шестидневка в школах мешает семьям России ездить на дачи

Депутат Виталий Милонов предлагает отменить шестидневное обучение: многие семьи буквально становятся заложниками школы, где учатся по такой схеме, что «препятствует совместным семейным путешествиям».

27.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 24 коммент.
 
Шестидневка в школах мешает семьям России ездить на дачи

Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в школах. С этой инициативой он обратился к министру образования Ольге Васильевой, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.
«В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает: в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов. < …> Как следствие, из-за увеличения нагрузки учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой — дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков».

Депутат подчеркнул, что многие семьи буквально становятся заложниками школы, где учатся их дети, ведь «шестидневка» — «препятствие для совместных семейных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга».
По мнению Милонова, следует пересмотреть практику шестидневной образовательной недели. Для принятия такого решению необходимо провести «общероссийский школьный референдум» в каждом регионе с привлечением родителей, депутатов и специалистов, подытожил политик.

Источник: РИА Новости


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(24) Комментариев

  1. Аноним

    Что то мне подсказывает, что если провести голосование среди школьников по вопросу:
    что бы вы выбрали делать в субботу
    и дать 2 варианта ответа:
    — Поехать с родителями на дачу
    — Пойти в школу
    То просто 99,9% выберут школу!
    Нафиг им эта дача, тем более с предками, не сдалась!
    Милонов вообще от реальности оторвался….

    Thumb up 8 Thumb down 21

    • Аноним

      А если не на дачу, а совместное семейное путешествие, отдых и досуг? Вы только заголовок прочитали?

      Thumb up 15 Thumb down 7

      • Zz

        Таким образом наши чиновники опосредованно признают, что денег у народа нет, всех загонять, заниматься натуральным хозяйством- авось электороат прококормится… Ага… Семейное путешествие- благими словами завуалирована дорога назад… в средневековье
        Денег нет, но вы там держитесь…

        Thumb up 8 Thumb down 13

      • Аноним

        семейное путешествие на 1,5 дня?
        При том что на выходных еще и уроки детям делать, а многие еще и в секциях занимаются…
        вы либо теоретик бездетный, либо фантазер

        Thumb up 6 Thumb down 4

      • Аноним

        «А если не на дачу, а совместное семейное путешествие, отдых и досуг? Вы только заголовок прочитали?»

        Вы наверное из тех 10% населения, которым, на сегодня, деньги тратить некуда? На какие шиши ездить? После оплаты коммуналки и продуктов, у меня лично, ДЕНЕГ ВООБЩЕ НЕ ОСТАЕТСЯ! А если, вам деньги девать некуда, то наймите частных учителей хоть в таиланде, а чо стесняться!

        Thumb up 5 Thumb down 6

    • ALL

      Дело то не в дачах. А в том, что не хватает времени на общение с детьми. И уроки ставят среди недели «надуманные», всякие «Я познаю мир» или «Уютный дом», из-за чего обычные уроки не входят в пятидневную неделю.
      Конечно, нужно же учителям побольше часов накрутить…
      А то, что детям это нужно — совсем не важно.
      Школа заботится о вас.

      Thumb up 17 Thumb down 3

    • Аноним

      По моим наблюдениям младшие школьники охотно ездят на дачу.

      Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Аноним

    Взрослым тоже не мешало бы вернуть 8-часовой рабочий день от звонка до звонка, как в советское время. А то сейчас пашем на частников по 10-12 часов 5 дней в неделю, так тут не то что на общение с детьми, сил нет просто до кровати доползти.

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Аноним

      8-ми часовой рабочий день никто не отменял. Любой правовой инспектор с радостью заключит Вас в свои объятия и высушит работодателя в прямом смысле этого слова. Другое дело, что Вы сами этого не хотите. Сами себе злые Буратины.

      Thumb up 4 Thumb down 6

      • Аноним

        «8-ми часовой рабочий день никто не отменял. Любой правовой инспектор с радостью заключит Вас в свои объятия и высушит работодателя в прямом смысле этого слова. Другое дело, что Вы сами этого не хотите. Сами себе злые Буратины.»

        Опять диванные теоретики учат жизни работяг практиков? Хочешь потерять работу — потребуй справедливости через инспектора, а потом смело ищи новую работу! Закон, должен изначально исключить, даже в теории, серые-черные зарплаты, а переработка, должна так страшить барыгу по закону, что он сам, должен бежать выгонять со своей конторы в 17ч00 минут всех рабочих, а то ему мало неполкажется!!!!

        Thumb up 6 Thumb down 3

        • Аноним

          Только практик в этой ситуации как раз я ;) Моего работодателя как-то раз оштрафовали на 100 т.р. за переработку. Причем не как юр.лицо, а как физическое :P

          Thumb up 1 Thumb down 6

  3. Аноним

    Единственная здравая инициатива от Милонова.

    Thumb up 11 Thumb down 6

  4. Аноним

    Пусть тогда «вламывают» в своём детском возрасте по 8 часов уроков ежедневно + внешкольные занятия и подготовка домашних заданий. Ради того, чтобы профукать первую половину дня в субботу, а потом попытаться приобщиться к земледелию.

    Thumb up 2 Thumb down 3

  5. Елена

    В таком случае, остальные 5 дней будут сильно перегружены, уже сейчас по 6-7 уроков — значит, будет по 7-8 уроков каждый день с понедельника по пятницу. дети будут переутомляться еще сильнее чем сейчас и не будут успевать в секции дополнительного образования.
    У кого есть необходимость совершит семейное путешествие в субботу — пусть отпрашиваются.

    Thumb up 3 Thumb down 5

    • Аноним

      5 дней у нас перегружены всякими дополнительными занятиями, на которых учителя зарабатывают себе балы на премии, а дети отдуваются.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    А помните дедушка путин вам всем, на голубом глазу, обещал о новых школах, только лишь учёба в первую смену и т.д. и т.п.
    Ну и что, Сирия с Венесуэлой то хоть как важней для этого мерзавца 8)

    Thumb up 5 Thumb down 4

    • Аноним

      У вас это…мозг набекрень. Количество учебных занятий в день не зависит от количества смен в школе. Темы дождитесь о «всё пропало!!» и туда запостите свои слёзы о венесуэльских тараканах.

      Thumb up 4 Thumb down 6

  7. Аноним

    Нормальный ребёнок, начиная с 10-11 лет, будет только рад отдохнуть во II половину субботы от родителей. Только оставьте ему покушать. *CRAZY* А уж о старшеклассниках и говорить нечего: «Предки уехали на дачу! Ура!!».

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      А что делать до 10-11 лет? Терять пол дня, сидеть и ждать, пока ребенок наконец придет со школы?
      А старшекласник может не ехать на дачу независимо от того, учится он в субботу или нет.
      К тому же вспомните где мы живем? Дача это числа до 15-20 сентября и май, половина из которого и так выходные.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Аноним

    Дачи, дачи… Полная ерунда! Было раньше 10-и летнее обучение в школе, потом народ заголосил — устаём мол, сделайте 11-и летнее! Сделали в 90-х. Ребятишки по субботам перестали учиться, но потом опять ввели учёбу по субботам, сперва факультативно, а потом и постоянно! Ох, дурь наша россейская! Предложение Милонова здравое. Пусть ребятишки отдыхают 2 дня в неделю, не убудет…

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