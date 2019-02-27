Двух детей автоледи сбили за сутки на дорогах Новосибирской области

25.02.2019 в 9.30 в Советском районе на улице Бердышева 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Митсубиси Мираж Динго», следовавшая со стороны улицы Гончарная в сторону улицы Абаканская, совершила наезд на девочку 2007 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой головы.

В этот же день в 12.10 в городе Болотное на улице Водопроводная 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Раф 4» совершила наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга, множественными ссадинами различных частей тела.

По данным фактам проводятся проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства аварий.



Источник: 54.мвд.рф