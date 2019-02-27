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Безнал: Сколько можно иметь банковских карт в России?

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Безнал: Сколько можно иметь банковских карт в России?

За 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

27.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Безнал: Сколько можно иметь банковских карт в России?

Названы регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами

Безналичный расчет в России продолжает развиваться, так подавляющее большинство платежей Москве и Московской области совершается с помощью банковских карт, но регионы Северного Кавказа все еще предпочитают наличные, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
В России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а число банкоматов — чуть менее 200 тысяч. По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили «Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами – 2019».
Безнал быстро развивается
Согласно статистике Центробанка и Росстата, безналичные платежи в России продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, тогда как на Западе большая часть потребителей старается платить картой везде, где это возможно. Согласно исследованию РИА Новости, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.
В то же время в 2017 году лишь 36% платежей осуществлялось при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами растет.
Такое различие определяется множеством факторов. Во-первых, уровнем доверия к финансовым институтам, из-за которого люди считают бумажные деньги более надежными. Во-вторых, отсутствием соответствующей инфраструктуры, например, в сельской местности. В-третьих, частные банки и многие финансовые технологии появились в постсоветских странах намного позже.
Лидеры безналичной оплаты
В Москве и Московской области, согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты. Это лучший результат в стране, но для Москвы есть некоторая особенность в статистике. Например, множество крупных интернет магазинов зарегистрировано именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели столицы и занижает показатели других регионов. Однако учитывая, что онлайн торговля – это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, такое искажение не является слишком уж большим.
Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется с помощью банковских карт. На Колыме самая развитая финансовая инфраструктура в стране для оплаты картами: 264 терминала на 10 тысяч человек.
По числу операций регион занимает второе место (206 операций на душу населения в год, против 150 операций в среднем по России), то есть люди привыкли платить здесь картой не только за крупные покупки, но и, например, за буханку хлеба.
Также в десятку регионов, где популярна оплата банковской картой, входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей картой находится в диапазоне от 47% до 59%. В регионах, которые не попали в первую десятку, в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%.
Любят наличные
Последнее место в рейтинге популярности безналичной оплаты занимает Чечня, где лишь 1,8% всех оплат совершают банковскими картами, в Дагестане – 1,9%. Дело не только в нежелании людей использовать современные способы оплаты, но и в слабой развитости финансовой инфраструктуры. В этих двух республиках количество торговых точек с платежными терминалами самое маленькое в стране, и почти в 20 раз меньше, чем в среднем по регионам России.
Еще четыре республики Северного Кавказа находятся внизу рейтинга: Ингушетия располагается на 78-м месте, Кабардино-Балкария – на 77-м, Северная Осетия – на 76-м, Карачаево-Черкессия — на 73-м месте с результатом 16,8%.
Среди регионов-аутсайдеров также находятся Севастополь (79-е место) и Республика Крым (75-е место). В этих регионах технические сложности из-за санкций международных платежных систем сильно ограничивают возможности платежей банковскими картами.
По оценкам РИА Рейтинг, безналичные платежи продолжат быстро развиваться и в 2019 году. По итогам года можно ожидать выход в среднем по стране платежей банковскими картами на уровень более 50%, а в ближайшие пять лет он должен достичь 70%. При этом расстановка регионов будет сохраняться, то есть карты будут более популярны на Севере и Востоке, а наличные деньги – на Юге.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. 123

    А при чем тут «Безнал: Сколько можно иметь банковских карт в России»?

    Редакция, вы уже дайте ответ на вопрос, который подняли в заголовке статьи или скорректируйте, а то дурь получается.

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  2. Аноним

    Заголовки всегда для привлечения внимания.
    Вполне имеют право не иметь ничего общего с темой.

    По факту безнал удобнее и безопаснее.

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  3. Аноним

    По факту безнал удобнее и безопаснее.

    Ты не ошибся.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    удобней да безопасней нет.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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