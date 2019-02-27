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Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска и Искитим. Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

27.02.2019 Нет комментариев
 
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
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Последние новости:
Пять суток с мертвой бабушкой провел 4-летний мальчик в запертой квартире Улан-Удэ За опасную для психики детей информацию в интернете взялась Госдума Торговал гашишем по-крупному житель Новосибирска. Попался

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