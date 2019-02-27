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Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Отдельный вход. Очень хороший ремонт.

27.02.2019 Нет комментариев
 
ПОЛНОСТЬЮ сдается офис — три больших  комнаты, коридор, коммуникации. Общая площадь — 75 кв.м.

Отдельный вход. Очень хороший ремонт. Жалюзи, оборудование для охранной и пожарной сигнализации, стационарный номер телефона. Офис новый. Оплата — арендная плата плюс коммунальные расходы.
По комнатам не сдается.
Звонить 8-913-947-84-69, 8(38341)2-15-51

 


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