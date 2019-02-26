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Где в Бердске можно отремонтировать золотую цепочку?

Заранее благодарю всех откликнувшихся.

26.02.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:
Где можно отремонтировать золотую цепочку? Заранее благодарю всех откликнувшихся.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В районе остановки городского транспорта «Универмаг», там, где «Фэмили», «Логос» и др. на первом этаже была ювелирная мастерская. Наверное, и сейчас она там есть.
    Нормально ремонтировали и даже принимали золотой лом для изготовления новых изделий. На пломбировку отправляли куда-то в город. И даже возвращали остатки металла =)

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  2. Аноним

    Хороший ювелир где вилка-ложка

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