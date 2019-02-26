Где в Бердске можно отремонтировать золотую цепочку?

Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад
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В районе остановки городского транспорта «Универмаг», там, где «Фэмили», «Логос» и др. на первом этаже была ювелирная мастерская. Наверное, и сейчас она там есть.
Нормально ремонтировали и даже принимали золотой лом для изготовления новых изделий. На пломбировку отправляли куда-то в город. И даже возвращали остатки металла
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Хороший ювелир где вилка-ложка
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