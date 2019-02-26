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Похудел на 31 кг: Я впервые за много лет ощутил, что я — мужчина! Я хочу и готов любить!

Похудевший более чем на 30 кг за 7 месяцев житель Бердска Павел Синицын мечтает завести семью.(ВИДЕО)

26.02.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 4 коммент.
 
Похудел на 31 кг: Я впервые за много лет ощутил, что я мужчина! Я хочу и готов любить!

Павел Синицын чувствует себя прекрасно

С чего начинается ваше утро? Я по совету папы-пчеловода с утра съедаю ложечку меда и выпиваю стакан воды. Бердчанин Павел Синицын семь месяцев подряд, едва встав с постели, сразу отправлялся на весы.

Гонка за результатом стала навязчивой и, проснувшись 14 февраля, он сказал себе: «Хватит!». И решил контролировать свой вес один раз в месяц.

— Мой главный совет худеющим — не зацикливайтесь на весе. Да, у вас есть цель, но цифра — это не самоцель. Иногда нужно просто остановиться, оглядеться вокруг и понять что жизнь на данном этапе прекрасна. Я хорошо себя чувствую, чаще смотрюсь в зеркало и отражение мне если и не нравится на 100%, то и не пугает, как раньше. Знакомая, которая меня не видела несколько месяцев призналась, что не узнала меня, так я похорошел, — оценивает бердчанин.

Вес Павла на конец февраля — 139 кг. Объем уменьшился на 5 см. Главное достижение месяца — давление 130/85. Он перестал пить таблетки от давления.

Автор видео Елена Белоусова

Он стал гулять ежедневно по 5-6 км, продолжает спортивные тренировки. И ведет блог. Более 100 подписчиков.

— Не замыкайтесь в себе. Один в поле не воин. В одиночку бороться с весом сложно. Найдите единомышленников, которые порадуются твоим победам и поддержат, — советует Павел.

Весна, Лида, любовь
Если раньше 35-летний молодой мужчина был сосредоточен только на похудении, сейчас он стал больше общаться и познакомился с девушкой Лидой, с которой он возможно свяжет свою дальнейшую жизнь. Она поразила его своей целеустремленностью, похудев за 4 месяца на 27 кг.

Автор видео Елена Белоусова

— Я ей написал: «Ты молодец! Крутая! Продолжай в том же духе. Будь примером для всех остальных. Было бы классно вместе потренироваться». А она ответила: «Легко!». И через месяц приехала в Бердск. Было очень волнительно увидеться первый раз. В зал мы не пошли. А просто гуляли. Наш город ей очень понравился. Снега много, люди подобрее и море со всех сторон.

Сейчас не проходит дня, чтобы они не поговорили по WhatsApp.

Павел признается, что если два месяца назад ему было сложно побороть свои пищевые пристрастия и тянуло на жареную картошку, то сейчас он с удовольствием ест гречку:

— Мне нравится сам процесс похудения. Я вижу положительную динамику, и не только в том, что я уже похудел на 31 кг. Поменялось мое мироощущение. Я стал увереннее в себе. Я первый раз за много лет ощутил, что я мужчина! Я хочу и готов любить. И советую тем, кто из-за проблем с весом не может наладить личную жизнь, встаньте с дивана, выбросите чипсы и идите в спортзал. Вы обязательно встретите свою большую любовь.

Похудел на 31 кг: Я впервые за много лет ощутил, что я мужчина! Я хочу и готов любить!

Если раньше Павел мечтал похудеть, то сейчас мечтает завести семью


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(4) Комментариев

  1. Весна

    Молодец ,так держать!

    Thumb up 5 Thumb down 1

  2. Аноним

    Скиньте фото Лиды, поржать

    Thumb up 0 Thumb down 9

  3. Аноним

    Паша, ты еще не отказался от своих коммунистических убеждений?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Есть но. Для 35 лет очень хорошо, но быстрое похудание для тех, кому за 50 чревато! Особенно если диабет, почечная недостаточность, остеопороз и т.д. Врачи рекомендуют 1кГ в месяц и не больше.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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