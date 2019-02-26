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Выронил 5-месячную девочку из люльки на выходе из самолета бортпроводник «Победы» в Сургуте

Он хотел помочь пассажирам. СК начал доследственную проверку. Ребенка госпитализировали. Авиакомпания готова компенсировать все затраты, связанные с лечением пострадавшей малышки.

26.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
 

Выронил 5 месячную девочку из люльки на выходе из самолета бортпроводник Победы в Сургуте

В «Победе» произошедшее называют несчастным случаем

Сотрудник «Победы» выронил ребенка из люльки, когда нес его по трапу после рейса Махачкала — Сургут. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Произошел несчастный случай, когда наш бортпроводник нес ребенка в люльке. На перроне на последней ступеньке трапа малышка выпала из люльки. Сейчас ведется очень тщательное расследование < …> Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту», — заявили в компании и добавили, что, по предварительным данным, у ребенка сломан нос.

Там подчеркнули, что компания компенсирует все расходы, связанные с лечением ребенка. «Страшных последствий, к счастью, нет», — сказали в «Победе».

По данным Следственного комитета, речь идет о пятимесячной девочке, которая была госпитализирована в больницу Сургута. В ведомстве отметили, что проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.​

Источник: РБК


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