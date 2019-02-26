КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам 3-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорел деревообрабатывающий цех на промплощадке Бердска

Затяните пояса: россиян ограничат в кредитах уже в 2019 году

Похудел на 31 кг: Я впервые за много лет ощутил, что я — мужчина! Я хочу и готов любить!

Протухшее мясо: Не жалуются на пищевое отравление ученики школы №1 Бердска

Выронил 5-месячную девочку из люльки на выходе из самолета бортпроводник «Победы» в Сургуте

Кислые котлеты: Роспотребнадзор проверил столовую школы № 11 в Бердске

Законной премией называет растрату в 2 млн рублей подсудимая экс-чиновница из Бердска

Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Кислые котлеты: Роспотребнадзор проверил столовую школы № 11 в Бердске

Поводом для внеплановой проверки стало заявление об отравлении учеников школьной едой. Школе придется заплатить крупный штраф за нарушения, выявленные СЭС.

26.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Кислые котлеты: Роспотребнадзор проверил столовую школы № 11 в Бердске

На школьные обеды порой жалуются в Бердске

«Кислыми» котлетами накормили детей в столовой школы № 11. Во всяком случае так утверждали родители учащихся 7 «В» класса. 21 февраля ученики пожаловались на боли в желудке и симптомы, сопутствующие пищевому отравлению.

Дети рассказали родителям, что в школьной столовой их накормили куриными котлетами со странным запахом и вкусом. Большинство побоялось трапезничать дальше. Директор школы № 11 Николай Репренцев сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля, что проверка Роспотребнадзора Новосибирской области состоялась, но факт пищевого отравления не подтвердился.

-То что написано в СМИ — не подтвердилась. Отравления не было. У нас все могут пожаловаться, обмануть или оскорбить учителя. СМИ надо было сначала иметь основательные подтверждения данного факта, — высказался Николай Михайлович.

Директор школы признал, что в школьной столовой все может быть, так как этот участок «очень сложный и серьезный», поэтому за ней нужен «глаз да глаз». В ходе проверки представители СЭС Татьяна Дарий и Галина Шишкина сделали замечание Николаю Михайловичу, предупредив о возможном штрафе.

Специалисты Роспотребнадзора  взяли часть столовских продуктов на проверку, о результатах которой станет известно чуть позже. Но, по словам Николая Репренцева,  штраф неизбежен — школе придется заплатить как минимум 30 000 рублей. В беседе с «Курьер. среда. Бердск» отметил, что нареканий в адрес поставщика куриного филе, из которого повара школы изготавили котлеты, никогда не было.

— Это очень крупный поставщик, он кормит практически все школы и детсады в Новосибирской области. Все школы прошли через штрафы. Я до сих по удивлялся, почему нас это обходило стороной. Главное — факт отравления не подтвердился, — резюмировал Николай Репренцев.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад Где в Бердске можно отремонтировать золотую цепочку? Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика