Кислые котлеты: Роспотребнадзор проверил столовую школы № 11 в Бердске

«Кислыми» котлетами накормили детей в столовой школы № 11. Во всяком случае так утверждали родители учащихся 7 «В» класса. 21 февраля ученики пожаловались на боли в желудке и симптомы, сопутствующие пищевому отравлению.

Дети рассказали родителям, что в школьной столовой их накормили куриными котлетами со странным запахом и вкусом. Большинство побоялось трапезничать дальше. Директор школы № 11 Николай Репренцев сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля, что проверка Роспотребнадзора Новосибирской области состоялась, но факт пищевого отравления не подтвердился.

-То что написано в СМИ — не подтвердилась. Отравления не было. У нас все могут пожаловаться, обмануть или оскорбить учителя. СМИ надо было сначала иметь основательные подтверждения данного факта, — высказался Николай Михайлович.

Директор школы признал, что в школьной столовой все может быть, так как этот участок «очень сложный и серьезный», поэтому за ней нужен «глаз да глаз». В ходе проверки представители СЭС Татьяна Дарий и Галина Шишкина сделали замечание Николаю Михайловичу, предупредив о возможном штрафе.

Специалисты Роспотребнадзора взяли часть столовских продуктов на проверку, о результатах которой станет известно чуть позже. Но, по словам Николая Репренцева, штраф неизбежен — школе придется заплатить как минимум 30 000 рублей. В беседе с «Курьер. среда. Бердск» отметил, что нареканий в адрес поставщика куриного филе, из которого повара школы изготавили котлеты, никогда не было.

— Это очень крупный поставщик, он кормит практически все школы и детсады в Новосибирской области. Все школы прошли через штрафы. Я до сих по удивлялся, почему нас это обходило стороной. Главное — факт отравления не подтвердился, — резюмировал Николай Репренцев.