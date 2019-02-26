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На деньги за незаконное уголовное преследование Солодкин-старший создаст интернат для баскетболистов в Бердске

Вина бывшего чиновника по некоторым статьям не доказана и он имеет право на компенсацию и восстановление в правах. Полученные деньги он намерен направить на спорт.

26.02.2019 Фото: ksonline.ru 2 коммент.
 
На деньги за незаконное уголовное преследование Солодкин старший создаст интернат для баскетболистов в Бердске

Александр Солодкин-старший( на фото слева)

Экс-советник губернатора Александр Солодкин-старший, осужденный в 2015 году за участие в ОПГ, обратился в Новосибирский областной суд с заявлением о возмещении вреда за предъявленные ранее обвинения, по которым его вину не доказали. Солодкин просит восстановить его права и возместить имущественный вред, сообщили на сайте суда.

Суд рассматривает дело по двум статья — 183 УПК РФ (восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного) и 135 УПК РФ (возмещение имущественного вреда). Материалы дела передали судье в январе 2019 года, следующее слушание пройдет в среду.

Ранее стало известно, что гособвинители прокуратуры Новосибирской области принесли извинения экс-советнику губернатора региона Александру Солодкину и его сыну — бывшему вице-мэру. В 2015 году их осудили за участие в ОПГ.

В надзорном ведомстве объяснили, что извинения не говорят о незаконности приговора, речь идет об отдельных статьях обвинения, по которым вина подследственных не была доказана.

Позже Александр Солодкин-старший сообщил изданию «Человек дела» (Chief Time), что планирует построить дворец игровых видов спорта и единоборств в Новосибирске. А также о намерении создать интернат для баскетболистов с возможностью обучения детей в одной из школ Бердска.

Солодкин является президентом баскетбольного клуба «Локомотив» и заслуженным работником физической культуры и спорта. Подводя итоги 2018 года, Солодкин сообщил, что год прошел для него под эгидой воссоединения семьи и ожидания седьмого внука. Год оказался продуктивным и с профессиональной точки зрения.

Источник: info.sibnet.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А нужны ли Бердску грязные деньги…

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  2. Аноним

    Один заслуженный сиделец уже не справляется со спортом в Бердске? Зачем второй? Мал-мало начал очковать за спорт.

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