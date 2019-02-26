На деньги за незаконное уголовное преследование Солодкин-старший создаст интернат для баскетболистов в Бердске

Экс-советник губернатора Александр Солодкин-старший, осужденный в 2015 году за участие в ОПГ, обратился в Новосибирский областной суд с заявлением о возмещении вреда за предъявленные ранее обвинения, по которым его вину не доказали. Солодкин просит восстановить его права и возместить имущественный вред, сообщили на сайте суда.

Суд рассматривает дело по двум статья — 183 УПК РФ (восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного) и 135 УПК РФ (возмещение имущественного вреда). Материалы дела передали судье в январе 2019 года, следующее слушание пройдет в среду.

Ранее стало известно, что гособвинители прокуратуры Новосибирской области принесли извинения экс-советнику губернатора региона Александру Солодкину и его сыну — бывшему вице-мэру. В 2015 году их осудили за участие в ОПГ.

В надзорном ведомстве объяснили, что извинения не говорят о незаконности приговора, речь идет об отдельных статьях обвинения, по которым вина подследственных не была доказана.

Позже Александр Солодкин-старший сообщил изданию «Человек дела» (Chief Time), что планирует построить дворец игровых видов спорта и единоборств в Новосибирске. А также о намерении создать интернат для баскетболистов с возможностью обучения детей в одной из школ Бердска.

Солодкин является президентом баскетбольного клуба «Локомотив» и заслуженным работником физической культуры и спорта. Подводя итоги 2018 года, Солодкин сообщил, что год прошел для него под эгидой воссоединения семьи и ожидания седьмого внука. Год оказался продуктивным и с профессиональной точки зрения.

Источник: info.sibnet.ru