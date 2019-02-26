На деньги за незаконное уголовное преследование Солодкин-старший создаст интернат для баскетболистов в Бердске

Экс-советник губернатора Александр Солодкин-старший, осужденный в 2015 году за участие в ОПГ, обратился в Новосибирский областной суд с заявлением о возмещении вреда за предъявленные ранее обвинения, по которым его вину не доказали. Солодкин просит восстановить его права и возместить имущественный вред, сообщили на сайте суда.
Суд рассматривает дело по двум статья — 183 УПК РФ (восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного) и 135 УПК РФ (возмещение имущественного вреда). Материалы дела передали судье в январе 2019 года, следующее слушание пройдет в среду.
Ранее стало известно, что гособвинители прокуратуры Новосибирской области принесли извинения экс-советнику губернатора региона Александру Солодкину и его сыну — бывшему вице-мэру. В 2015 году их осудили за участие в ОПГ.
В надзорном ведомстве объяснили, что извинения не говорят о незаконности приговора, речь идет об отдельных статьях обвинения, по которым вина подследственных не была доказана.
Позже Александр Солодкин-старший сообщил изданию «Человек дела» (Chief Time), что планирует построить дворец игровых видов спорта и единоборств в Новосибирске. А также о намерении создать интернат для баскетболистов с возможностью обучения детей в одной из школ Бердска.
Солодкин является президентом баскетбольного клуба «Локомотив» и заслуженным работником физической культуры и спорта. Подводя итоги 2018 года, Солодкин сообщил, что год прошел для него под эгидой воссоединения семьи и ожидания седьмого внука. Год оказался продуктивным и с профессиональной точки зрения.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
А нужны ли Бердску грязные деньги…
1 1
Один заслуженный сиделец уже не справляется со спортом в Бердске? Зачем второй? Мал-мало начал очковать за спорт.
2 0