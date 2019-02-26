Законной премией называет растрату в 2 млн рублей подсудимая экс-чиновница из Бердска

В подробностях рассказала судье бердского городского суда о своей работе в Центре информационного и материального обеспечения его бывшая сотрудница Анна Захарова сегодня, 26 февраля.

Напомним, по версии следствия бывшая исполняющая обязанности директора ЦИМО незаконно выплатил зарплаты на 1 млн рублей своим пособникам — Нике Шапран, Ирине Кращук и Сергею Горбунову. Еще на 1 млн она выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Анна Захарова дала показания первой из всего числа обвиняемых по уголовному делу. Высказалась по каждому эпизоду преступления, инкриминируемого ей.

Автор видео Марина Волкова



В начале выступления Анна Владимировна заострила внимание на том, что ЦИМО был создан для оптимизации финансирования администрации Бердска. По словам обвиняемой, бюджет Бердска был законодательно ограничен. А создание казненных учреждения являлось выходом из ситуации — появлялась возможность заключения гражданских договоров, решения кадровых вопросов.

— Свою вину в присвоении денег ЦИМО я не признаю, поскольку никаких преступлений против ЦИМО я не совершала, денег организации не присваивала, — заявила в начале выступления Захарова.

Руководила ЦИМО без прав на это

Бывшая чиновница рассказала суду, что до трудоустройства в ЦИМО она работала в управлении финансов и налоговой политики мэрии в должности консультанта. В момент создания ЦИМО ее, как и других работников, фактически перевели в ЦИМО формальным увольнением с муниципальной службы.

В момент устройства в ЦИМО ей никто не предлагал руководящую должность. Анна Владимировна трудоустроилась в должность главного специалиста, совмещая по дополнительному соглашению обязанности ведущего специалиста. За свою работу в качестве главного специалиста получала все предусмотренные трудовым договором выплаты. Должностной оклад составлял 8 742 рубля, надбавки могли варьироваться, но не превышать 300% оклада. Доплата за совмещение составляла 15 000 рублей.

Анна Захарова вспомнила, что работала по 10-12 часов, при этом на протяжении полутора лет не получала денег за переработку.

-Должность директора ЦИМО должна была занять Ирина Вагнер, но планы администрации и Вагнер изменились. Через две недели работы руководителем ЦИМО, Ирину Александровну назначили начальником управления финансов и налоговой политики администрации. А освободившуюся должность директора ЦИМО предложили мне, — рассказала суду Захарова.

Однако опыта работы обвиняемой в растрате не хватало, чтобы назначить ее на руководящую должность. Поэтому она возглавила Центр информационных и материальных услуг в должности исполняющей обязанности директора.

-Мне сообщили, что на меня возложат дополнительные обязанности, но новых обязанностей мне не доводили. Нового трудового договора со мной не заключали. Ознакомлена была только с постановлением и. о. главы Андрея Михайлова. Более никаких документов мне не давали. Свой функционал узнавала, задавая вопросы своему курирующему руководителю Ирине Вагнер. В первый месяц работы я спросила, как мне быть: меня интересовало, повысят ли мне заработную плату. Вагнер сказала, что поставит этот вопрос перед руководством города. После она мне сказала, что так как я не соответствую требованиям, предъявленным к руководителям, то Соколовская (начальник отдела труда мэрии — прим. ред.), а с ее подачи и Михайлов, заняли позицию, что я просто несу дополнительную нагрузку по основному месту работы и доплачивать мне как руководителю казенного учреждения пока не смогут. При этом Вагнер сообщила, что я буду иметь хороший карьерный рост через несколько лет. Пообещала, что в заработной плате я не потеряю в любом случае, она обсудила это с Соколовской, — выступила Захарова.

Начисляла себе премии

В начале лета 2015 года у Анны Захаровой возник вопрос о премировании. Она знала, что руководители казенных учреждений подают заявки о премирование на имя главы города.

Экс-чиновница обратилась устно к курирующему руководителю — Ирине Вагнер, которая являлась главным распорядителем бюджетных средств. Вагнер попросила подчиненную написать записку на имя и. о. главы города о премировании. Обвиняемая сообщила суду, что Соколовская согласовала записку. При этом последняя подчеркнула, что Захарова должна получать премии в рамках должности — нельзя получать премию как директор, получая зарплату как главный специалист.

-Считаю показания Соколовской неискренними, поскольку вопросы оформления моих трудовых отношений находились в ее прямой компетенции. Именно в результате ее безразличного отношения к отсутствию надлежащих трудовых отношений со мной как с и. о. директора сложилась текущая ситуация, что повлекло настоящее судебное разбирательство. Размер оклада директора 15 627 рублей. Это в два раза больше оклада главного специалиста. Поэтому никакого корыстного мотива получать заработную плату как главного специалиста у меня в 2015-2017 годах не было, — высказалась Анна Захарова.

Как следует из показаний подсудимой, Вагнер, страхуя себя, дала указание Захаровой готовить служебные записки по итогам работы за квартал, полугодие и год для согласования их с заместителем главы Александром Тужиком. Экс-чиновницы предполагали, что если Анна Захарова будет единолично подписывать себе размер премии, то это будет «неправильно и неэтично». По словам обвиняемой, к главе Ирина Вагнер больше не ходила, так как Соколовская посоветовал ей решать вопрос по премированию самостоятельно. Но Ирина Александровна боялась сама это делать. Поэтому направляла служебные записки на подпись курирующему заместителю Александру Тужику.

Автор видео Марина Волкова



— Я никогда не указывала размер стимулирующей надбавки больше, чем она была предусмотрена трудовым договором, учитывала содержание трудового договора. В инкриминируемые мне периоды действительно изготавливала приказы о выплате надбавки за качественные показатели и о премировании по итогам кварталов, в который наравне с подчиненными мне сотрудниками ЦИМО, включала себя как главного специалиста, подписывала документ как и. о. директора. Но я не считаю, что похищала данные денежные средства. Поскольку я имела право их получить в качестве оплаты, предусмотреной моим трудовым договором, — настаивала в суде Анна Владимировна.

Она заверила суд, что выполняла обязанности главного и ведущего специалиста исправно. При этом подписывала гражданско-правовые трудовые договоры от имени ЦИМО, следила за трудовой дисциплиной, подписывала налоговые и финансовые отчеты организации, издавала приказы о зарплате.

Обвинила во лжи свидетелей

Анна Захарова прокомментировала свидетельские показания Ксении Севостьянчиковой, которая работала в ЦИМО секретарем. Подсудимая не стала отрицать, что у нее сложились неприязненные отношения с бывшей коллегой. Причиной стало злоупотребление алкоголем и появление в ненадлежащем состоянии на работу.

— Она сказала, что я была номинальным директором, что у меня сильно улучшилось материальное положение. Это не так. Материальное положение у меня не изменилось, я живу скромно. Автомобиль у меня дешевый, куплен в кредит, как и бытовая техника. Могу свое жилье предоставить на обследование. У меня нет имущества, происхождение которого вызвало бы вопросы. Что касается номинальности, то я выполняла все функции, которые мне устно определила Ирина Вагнер. Но самостоятельно не принимала решение о приеме работников, так как статус руководителя ЦИМО предполагает ограничение в самостоятельности. Утверждение обвинительного заключения о том, что у меня возник умысел на присвоение и растраты неверно по простой причине — в этот период мне никто ничего не вверял. Денежные средства на лицевой счет поступали после того, как я издала приказ, согласовала его. Я имела законное право получать надбавки, поскольку работала главным специалистом ЦИМО. Получила я их в законном размере, ничего лишнего я себе не начисляла и не получала. Это можно проверить, — заключила Анна Захарова.

Мэрия осталась должна обвиняемой в растрате?

По словам обвиняемой, она обращалась в трудовую инспекцию Новосибирской области, после чего в отношении администрации Бердска была инициирована проверка. А затем и выписан штраф в 30 000 рублей за нарушение трудового законодательства, так как Захарова выполняла работу в рабочее время по другой должности. Администрация же не согласовала размер оплаты дополнительной работы.

В трудовой инспекции Анне Владимировне посоветовали обратиться за взысканием не выплаченной заработной платы за исполнение обязанностей директора. Но обвиняемая этого делать не будет.

-Не смотря на то, что главы администрации Бердска допрошенные были на 100% в курсе порядка оплаты моего труда и устных договоренностей сейчас делают вид, что им ничего не известно. Говорят про соблюдение формальностей, даже не могут сформулировать в суде — причинила я ущерб или нет. Уголовное преследование в данной части абсолютно не справедливо. На сегодняшний день, хоть я и не стала взыскивать с администрации причитающиеся мне средства за оплату труда в качестве директора, администрация имеет передо мной долг. Никто не оговорил со мной размер вознаграждения за совмещение. Если исходить из размера оклада директора, можно дополнительно претендовать на 390 696 рублей за 25 месяцев работы. Но в 2015 году я согласилась на то, что оплата труда у меня сохранится как у главного специалиста, — обратилась к судье бердского городского суда Анна Захарова.

Продолжение следует.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Горбунов, Кращук и Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания. Как и мэра Бердска Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».