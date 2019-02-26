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Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Анна Захарова посчитала долг администрации перед ней: работая в должности главного специалиста, исполнла обязанности директора. Подсудимая обвинила во лжи свидетелей, не признав свою вину.

26.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Обвиняемая в хищении 2 млн рублей Анна Захарова

Рассказала судье бердского городского суда о своей работе в Центре информационного и материального обеспечения его бывшая сотрудница Анна Захарова сегодня, 26 февраля. Во вторник в громком судебном процессе начался допрос подсудимых.

Напомним, бывшего исполняющего обязанности директора ЦИМО и ее трех пособников — Нику Шапран, Ирину Кращук и Сергея Горбунова — обвиняют в незаконной выплате зарплаты на 1 млн рублей, еще на 1 млн рублей по версии следствия Анна Захарова выписала себе премий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я не похищала деньги у ЦИМО. Виновной себя не считаю, — заявила в суде Анна Захарова.

Подсудимая в подробностях рассказала о ее взаимоотношениях с тремя пособниками, об обстоятельствах и причинах начисления себе премий, обвинила во лжи свидетелей по уголовному делу, заявила, что администрация осталась должна ей порядка 396 тысяч рублей.

Подробности — в ближайшее время.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Горбунов, Кращук и Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.
В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания.


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Весь сюжет: Анна Захарова

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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Сколько составляет з/п судьи и всех причастных к делу? Уже больше ущерба? Как работал человек, к-й не способен усвоить порядок получение собственной премии? Что там с другой её работой?

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  2. Аноним

    Вот ведь наглая Еще и должны ей. ]:->

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