КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х квартиру 89138984582
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
продам 2 к кв Попова 2
продам 2 к кв Микрорайон 35
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте

Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Развивать гастрономический туризм в России хочет бизнес

Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

Путин: Нормой должна стать трехдетная семья

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Погиб рабочий в рухнувшей с 5 этажа кабине лифта в Новосибирске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

Представитель регионального оператора не только заключает договоры на коммунальную услугу, но и консультирует. В Бердске заключили уже более 1200 договоров на вывоз мусора.

26.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Фронт офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

Регоператор обещает избавить Бердск от стихийных свалок

Жители Новосибирской области могут получить консультации по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в дополнительных фронт-офисах абонентской службы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При поддержке МинЖКХ Новосибирской области региональным оператором в сфере обращения с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» в девяти районах области, а также Бердске и Новосибирске открыты дополнительные фронт-офисы, в которых будут принимать специалисты, консультирующие по вопросам обращения с ТКО.

В обязанности сотрудников офиса входит консультирование потребителей в процессе заполнения заявок на заключение договоров, предоставление информации о порядке подачи заявок на заключение договоров, размере установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО, об особенностях начисления платы и по многим другим вопросам.

Также во фронт-офисе проводится приём и первичная обработка заявок на заключение договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

В планках регионального оператора продолжить открытие офисов абонентской службы для населения. Кроме того, на сайте регионального оператора по обращению с отходами размещен график режима приема руководителей ООО «Экология-Новосибирск» во фронт-офисе по адресу ул. Советская, 5 офис В-112.

Для справки:
Адреса открытых фронт-офисов абонентской службы регионального оператора с сфере обращения с ТКО:
— Болотнинский район г. Болотное, ул. Ленина, д.17, 1эт.;
— Искитимский район г. Искитим, ул. Пушкина, д.24 здание газеты «Конкурент» офис 4;
— Карасукский район г. Карасук, ул. Ленина, 118, 1эт.;
— Каргатский район г. Каргат, ул. Ленина, 4, 2эт.;
— Колыванский район р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 36/1, здание МУП ЖКХ;
— Маслянинский район п.г.т. Маслянино, ул. Пролетарская, 22, 1эт., здание ЖКХ;
— Ордынский район р.п. Ордынское, ул. Проспект Ленина, д.26, 3эт., оф.312;
— Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 3, 1эт., окно №5, админ. здание ОАО «Сузунское ЖКХ», 1эт.;
— Чановский район р.п. Чаны, ул. Ленина, 104, 1эт., ком.2 абонентский отдел ЖКХ;
— г. Бердск, ул. Ленина, 17а;
— Новосибирск, ул. Советская,5 офис В-112.

По последней официальной информации, на 18 февраля в бердском офисе было заключено 1183 договора на вывоз мусора.

«Курьер. Среда. Бердск» напоминает, что с 1 января 2019 года каждый бердчанин обязан платить за вывоз мусора 92,42 рубля в месяц в связи с введением «мусорной» реформы.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Мусорная реформа

Последние новости:
Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика