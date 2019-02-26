Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

Жители Новосибирской области могут получить консультации по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в дополнительных фронт-офисах абонентской службы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При поддержке МинЖКХ Новосибирской области региональным оператором в сфере обращения с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» в девяти районах области, а также Бердске и Новосибирске открыты дополнительные фронт-офисы, в которых будут принимать специалисты, консультирующие по вопросам обращения с ТКО.

В обязанности сотрудников офиса входит консультирование потребителей в процессе заполнения заявок на заключение договоров, предоставление информации о порядке подачи заявок на заключение договоров, размере установленного тарифа на услугу по обращению с ТКО, об особенностях начисления платы и по многим другим вопросам.

Также во фронт-офисе проводится приём и первичная обработка заявок на заключение договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

В планках регионального оператора продолжить открытие офисов абонентской службы для населения. Кроме того, на сайте регионального оператора по обращению с отходами размещен график режима приема руководителей ООО «Экология-Новосибирск» во фронт-офисе по адресу ул. Советская, 5 офис В-112.

Для справки:

Адреса открытых фронт-офисов абонентской службы регионального оператора с сфере обращения с ТКО:

— Болотнинский район г. Болотное, ул. Ленина, д.17, 1эт.;

— Искитимский район г. Искитим, ул. Пушкина, д.24 здание газеты «Конкурент» офис 4;

— Карасукский район г. Карасук, ул. Ленина, 118, 1эт.;

— Каргатский район г. Каргат, ул. Ленина, 4, 2эт.;

— Колыванский район р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 36/1, здание МУП ЖКХ;

— Маслянинский район п.г.т. Маслянино, ул. Пролетарская, 22, 1эт., здание ЖКХ;

— Ордынский район р.п. Ордынское, ул. Проспект Ленина, д.26, 3эт., оф.312;

— Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 3, 1эт., окно №5, админ. здание ОАО «Сузунское ЖКХ», 1эт.;

— Чановский район р.п. Чаны, ул. Ленина, 104, 1эт., ком.2 абонентский отдел ЖКХ;

— г. Бердск, ул. Ленина, 17а;

— Новосибирск, ул. Советская,5 офис В-112.

По последней официальной информации, на 18 февраля в бердском офисе было заключено 1183 договора на вывоз мусора.

«Курьер. Среда. Бердск» напоминает, что с 1 января 2019 года каждый бердчанин обязан платить за вывоз мусора 92,42 рубля в месяц в связи с введением «мусорной» реформы.