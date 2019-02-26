Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

Как можно быстрее стараются преодолеть участок дороги в районе пересечения переулка Промышленного и ул. Первомайской прохожие в Бердске. Именно в этом месте стоит невыносимый запах канализации.

Уже в течение месяца, может быть и больше, от магазина инструментов до «Сантимо» людей преследует резкий запах фекалий, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля Алексей Кочетков.

По словам бердчанина в переулке Промышленном сделали три «дырки», именно от них пошла «вонища».

— Весь участок дороги от Промышленного до «Сантимо» вонючим стал. Это просто ужас какой-то. Колодцы были открытыми, может, зимой подзаморозились и не воняли. Как по моему мнению, так это ливневки, а может они уже работают не как ливневки, а в них со всех домов идет сброс фекалий, — предположил Кочетков.

У Алексея есть подозрение, что «когда дырявили ул. Первомайскую, может быть, что-то нарушили».

— Пусть власть объяснит народу, как долго мы все это будем нюхать, — возмущался Алексей.

Как сообщил замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко, строительство коллектора не могло повлиять на появление запаха в пер. Промышленном — на ул. Первомайской все новое лежит.

— Жалоб на подпор не поступало. Выедем на место, посмотрим и выясним, в чем дело, — пообещал Алексеенко.