КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х квартиру 89138984582
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
продам 2 к кв Попова 2
продам 2 к кв Микрорайон 35
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте

Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Развивать гастрономический туризм в России хочет бизнес

Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

Путин: Нормой должна стать трехдетная семья

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Погиб рабочий в рухнувшей с 5 этажа кабине лифта в Новосибирске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

Сотрудники КБУ не получали жалобы на подпоры в районе пер. Промышленного, но они выйдут на место и выяснят, что могло стать причиной неприятного запаха.

26.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

«Вонючая» зона образовалась на участке дороги от магазина инструментов до «Сантимо»

Как можно быстрее стараются преодолеть участок дороги в районе пересечения переулка Промышленного и ул. Первомайской прохожие в Бердске. Именно в этом месте стоит невыносимый запах канализации.

Уже в течение месяца, может быть и больше, от магазина инструментов до «Сантимо» людей преследует резкий запах фекалий, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля Алексей Кочетков.

По словам бердчанина в переулке Промышленном сделали три «дырки», именно от них пошла «вонища».

— Весь участок дороги от Промышленного до «Сантимо» вонючим стал. Это просто ужас какой-то. Колодцы были открытыми, может, зимой подзаморозились и не воняли. Как по моему мнению, так это ливневки, а может они уже работают не как ливневки, а в них со всех домов идет сброс фекалий, — предположил Кочетков.

У Алексея есть подозрение, что «когда дырявили ул. Первомайскую, может быть, что-то нарушили».

— Пусть власть объяснит народу, как долго мы все это будем нюхать, — возмущался Алексей.

Как сообщил замдиректора КБУ по строительству Александр Алексеенко, строительство коллектора не могло повлиять на появление запаха в пер. Промышленном — на ул. Первомайской все новое лежит.

— Жалоб на подпор не поступало. Выедем на место, посмотрим и выясним, в чем дело, — пообещал Алексеенко.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика