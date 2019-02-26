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Тимошенко: газ из России «через Марс» идет на Украину

Кандидат в президенты рассказала, что на границе специально построены закольцованные газопроводы, позволяющие маскировать российский газ под европейский и накручивать цены.​

26.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Тимошенко: газ из России «через Марс» идет на Украину

Газ идет на Украину неизвестно откуда

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявила, что последние пять лет Киев не прекращал закупки газа из России.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман», — сказала она.

По словам Тимошенко, власти Украины маскировали поставляемый из России газ под европейский. «Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м», — подчеркнула она.

Кандидат в президенты рассказала, что на границе Украины и других европейских стран специально для этого были построены закольцованные газопроводы, с помощью которых украинским властям удается документально подтверждать происхождение поставляемого газа из России как европейского.​ «Я хочу сказать, что он там не добывается», — заключила Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут в конце марта. Участие в них, помимо Тимошенко, примут действующий президент страны Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, мэр Львова Андрей Садовый, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и другие. Информации о каких-либо нарушениях со стороны их предвыборных штабов пока нет.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Человек

    Поросёнок Петя,будь так добр,смотайся туда на своём тракторе с Новым мэром и разберись насчёт этого газа…
    Как это с «Марса»,он что,уже обитаем…?
    И документы не забудь привезти,то уже совсем нас запутали,то-ли европейский газ,то-ли марсианский газ,то-ли из какого-нибудь поросятника…
    Человек — *IN LOVE*

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Аноним

    Ну, перед выборами можно и наковырять сенсацию.
    Раньше так молчали все в тряпочку.

    Thumb up 0 Thumb down 1

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