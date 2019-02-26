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Развивать гастрономический туризм в России хочет бизнес

Сейчас приоритетным являются пять видов туризма — культурно-познавательный, активный, круизный, оздоровительный и экологический.

26.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Развивать гастрономический туризм в России хочет бизнес

Туристы хотят не просто поесть, а с местным колоритом

Ассоциация культурно-гастрономического туризма ссылается на исследования ВТО, согласно которым 80% туристов выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь гастрономических событий.
Бизнес предлагает Минэкономразвития включить гастрономический туризм в список приоритетных направлений для увеличения внутреннего и въездного туристических потоков. Об этом говорится в письме Ассоциации культурно-гастрономического туризма (есть в распоряжении ТАСС), направленного министру экономического развития Максиму Орешкину.

По оценкам Всемирной туристской организации под эгидой ООН (UNWTO), 80% туристов выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь гастрономических событий и кулинарные особенности страны, в которую они отправляются, говорится в письме. При этом объем мирового рынка гастрономического туризма составляет $45 млрд, отмечают авторы письма.

«В целях поддержки конкурентоспособности российских туристских компаний и развития туристской отрасли России на мировом рынке услуг мы предлагаем внести дополнения в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» в части выделения шестого приоритетного вида туризма — гастрономического», — говорится в письме.

Сейчас приоритетным являются пять видов туризма — культурно-познавательный, активный, круизный, оздоровительный и экологический.

Авторы письма также предлагают включить гастрономический туризм в разрабатываемую Стратегию развития туризма до 2035 года, а также законодательно закрепить определение гастрономического туризма и гастрономического бренда.

Кроме того, предлагается рассмотреть процедуры сертификации гастрономических брендов и контроля качества оказания услуг в этом сегменте на федеральном и региональном уровне. При этом необходимо создать всероссийскую исследовательскую платформу по поиску и изучению гастрономических брендов в России, внедрить в российские вузы обучающий курс по гастрономическому туризму, считают в ассоциации.

Источник: ТАСС


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