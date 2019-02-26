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Сгорел деревообрабатывающий цех на промплощадке Бердска

Огонь уничтожил бытовку и сушилку деревообрабатывающего предприятия на ул. Промышленной. Воду для тушения пожара возили за 500 метров.

26.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Сгорел деревообрабатывающий цех на промплощадке Бердска

Гидрант находился в 500 метрах от места пожара

Вечером в понедельник загорелся цех по деревообработке на промплощадке Бердска. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 февраля в 19:51 на  ул. Промышленной в Бердске загорелся цех. В результате пожара огнем уничтожено бытовое помещение на площади, повреждена сушилка. По информации начальника бердского отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, сгорело бытовое помещение на площади 30 кв. метров, огнем повреждена сушилка деревообрабатывающего предприятия.

В 23:00 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 500 м.

Дознаватели устанавливают причину пожара и размер ущерба.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Конкурентов жгут!

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