Погибла автоледи на Toyota Crown в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Вчера, 25 февраля, в 19.10 на 39 км участка Инская – Барышево автодороги К19Р 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Кроун», следовавшая в сторону поселка Барышево, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ехавшим навстречу грузовым автомобилем «Фредлайнер».

-В результате ДТП водитель «Тойоты» погибла на месте аварии. В больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен 28-летний пассажир этого же автомобиля, — сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

