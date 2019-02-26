Путин: Нормой должна стать трехдетная семья

Жесткий вызов брошен нацпроекту «Демография». По данным Росстата, в 2018 году население страны пошло на убыль: число умерших превысило число родившихся на 14 процентов. Уровень рождаемости упал на 2,5 процента и продолжит падать. Рост миграции покрывает убыль населения лишь на 57 процентов, но и он не выход. Если к 2025 году не восстановить естественный прирост населения, то к 2040 году, по прогнозу Росстата, страну ждет вымирание.

— Президент предложил формулу, которая нас спасет: «нормой должна стать трехдетная семья», — говорит глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Он предлагает эволюционный путь решения проблемы, но нужны и революционные меры.

Эволюцией Крупнов считает проект «Демография», который предусматривает рост семей, получающих социальные выплаты, рост налоговых льгот для многодетных семей и их частичное освобождение от земельных налогов. Сюда же примыкает снижение семейной ипотеки до 6 процентов. Крупнов настаивает на том, что к этим мерам нужно добавить «культ многодетной семьи», снизить разрывы в налогообложении между бедными и богатыми, возможно, ввести налог на бездетность, и «строить модель социального государства».

— Не согласен с налогом на бездетность, — спорит глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров, — как и с запретом абортов. Запрет вызовет их рост и криминализацию показателей абортивности — 600 тысяч в год — официальные данные, неофициальные — до 2 миллионов. Так и с налогом на бездетность: в чем виноваты люди, страдающие бесплодием? А вот введение равенства перед налогами для богатых и бедных — назревшая мера.

Главная идея Крупнова и Федорова — идея демографа Алены Новгородовой: «У нас можно пересаживать любой орган, но нельзя пересадить эмбрион от нежелающей рожать женщины к желающей. Почему?»

— Нет такой практики, — дает ответ Георгий Федоров, — в том числе правовой. Ее внедрение снизит остроту проблемы не только абортов, но и даст рост практики ЭКО-оплодотворения. Перенос эмбриона расширяется, но он недоступен семьям с обычными доходами. Чтобы поднять ЭКО-рождение в разы, нужен не коммерческий, а государственный подход к делу.

У нас можно пересаживать любой орган, но нельзя пересадить эмбрион от нежелающей рожать женщины к желающей. Почему?

Профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков предлагает изучить опыта Беларуси, где «ипотека поддерживает не банки, а семьи — в зависимости от числа детей квартира или ее часть могут быть бесплатными».

Так модели однодетной семьи общество может противопоставить модель трехдетной семьи, что не дает гарантий, но дает шанс — если проект «Демография» будет стимулировать рождение первого ребенка — он провалится, если поддержит многодетных — к 2050 году семья из трех детей станет спасительной нормой.

Источник: РГ





