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Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте

Евродепутат от Франции не усматривает конфликта интересов: Елизавета Пескова не работает в России. Стажеры получают зарплату за счет европейских налогоплательщиков.

26.02.2019 Фото: Social Media Нет комментариев
 
Дочь пресс секретаря президента России стажируется в Европарламенте

Елизавета Пескова в 2017 году

21-летняя Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в последние недели работает стажером Европарламента в офисе Эмерика Шопрада, евродепутата от Франции. Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента, в том числе к внутренней компьютерной сети Европейского парламента. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента.

Сам Эмерик Шопрад уже подтвердил в интервью корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника и что это уже вторая стажировка Елизаветы Песковой в Европарламенте:

«Госпожа Пескова – дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения. Кроме того, госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента», – заявил евродепутат в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Эмерик Шопрад – член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС – Россия, никогда не скрывавший своей прокремлевской позиции. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой «референдуме», в ходе которого жители Крыма изъявили желание присоединиться к России. Тогда он признал референдум «оправданным», хотя это противоречило общей позиции Европейского союза.

До конца 2015 года Шопрад был членом французского «Национального фронта», правой партии, возглавляемой Марин Ле Пен. Однако позже Шопрад обвинил окружение Марин Ле Пен в антисемитизме и стал независимым евродепутатом. Впоследствии он присоединился к другой правопопулистской группе Европарламента – «Европа за свободу и демократию» (EFDD). В ее состав также входят итальянское движение «Пять звезд» и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP).

Елизавета Пескова – старшая дочь Дмитрия Пескова. Она – активный пользователь социальных сетей, имеющая около 80 000 подписчиков в Инстаграме, в котором она обычно хвастается гламурной жизнью в Москве, Париже и Брюсселе. Ранее она прославилась тем, что назвала «адом» российскую систему образования, вызвав бурю осуждения среди пользователей в России.

Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, который, в свою очередь, формируется из денег европейских налогоплательщиков. Именно евродепутат решает, сколько будет получать стажер. Ежемесячные расходы на персонал политика составляют около 25 000 евро, но максимальная зарплата одного стажера обычно не превышает 1600 евро. Впрочем, евродепутаты могут нанимать и неоплачиваемых стажеров.

Источник: svoboda.org


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