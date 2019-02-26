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Около 7 млн рублей налогов заплатили за здания рынка, ТРЦ «Астор» и «Сантимо» в Бердске

На данные объекты, включенные в реестр торгово-офисной недвижимости, действует повышенная ставка налогообложения — 2%.

26.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Около 7 млн рублей налогов заплатили за здания рынка, ТРЦ «Астор» и «Сантимо» в Бердске

Перечень торгово-офисной недвижимости утверждает Департамент имущества и земельных отношений

В четыре раза больше платят налог за здания, включенные в перечень объектов торгово-офисной недвижимости в Бердске.

— В городе три помещения, находящиеся по трем адресам, включены в перечень объектов торгово-офисной недвижимости, обложение которых производится по ставке 2%. В то время как в отношении прочих объектов принимается ставка 0,5%. То есть есть ряд объектов, по которым налог в четыре раза выше, чем по другим объектам. Это адреса: ул. Ленина, 6/1, Первомайская,12, Первомайская, 9 (ТРЦ «Астор», Бердский рынок, «Сантимо», — прим. ред.). В 2018 году в отношении данных объектов исчисленный налог составил 6,9 млн рублей против 3,1 млн рублей за 2016 год, начисленный в прошлом году. Рост в 2,2 раза. Возрос не только налог, но и количество помещений, включенных в этот перечень. Данный перечень утверждается приказом Департамента имущества и земельных отношений. Влиять на него налоговые органы не могут, — рассказала на совещании чиновников 25 февраля начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Елена Перемитина.


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(1) Комментарий

  1. ФАГ

    Путинымедведевы болтают, что налоги в России самые маленькие — 13% + 30% (пенсионный + ФОМС + соц.) — для работающих.
    Теперь работающие + пенсионеры + дети + не работающие платят НДС 20% на все услуги и покупки. Плюс налоги на машины, недвижимость, землю.
    Самое обидное — когда налог 43% начисляют на оплату в ЖКХ.
    Работающие получили зарплату, оплатив все налоги, а у него еще 43% изымают, а также у всех пенсионеров из их пенсий. И сколько это получается?
    А нам тупые чинуши говорят, что государство нам ничего не должно.
    Ох и тупые!

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