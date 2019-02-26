Около 7 млн рублей налогов заплатили за здания рынка, ТРЦ «Астор» и «Сантимо» в Бердске

В четыре раза больше платят налог за здания, включенные в перечень объектов торгово-офисной недвижимости в Бердске.

— В городе три помещения, находящиеся по трем адресам, включены в перечень объектов торгово-офисной недвижимости, обложение которых производится по ставке 2%. В то время как в отношении прочих объектов принимается ставка 0,5%. То есть есть ряд объектов, по которым налог в четыре раза выше, чем по другим объектам. Это адреса: ул. Ленина, 6/1, Первомайская,12, Первомайская, 9 (ТРЦ «Астор», Бердский рынок, «Сантимо», — прим. ред.). В 2018 году в отношении данных объектов исчисленный налог составил 6,9 млн рублей против 3,1 млн рублей за 2016 год, начисленный в прошлом году. Рост в 2,2 раза. Возрос не только налог, но и количество помещений, включенных в этот перечень. Данный перечень утверждается приказом Департамента имущества и земельных отношений. Влиять на него налоговые органы не могут, — рассказала на совещании чиновников 25 февраля начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Елена Перемитина.