Мертвым нашли одного из основателей НТВ Игорь Малашенко

Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщили источники “Ъ”. Ему было 64 года. По некоторым данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет. В середине февраля сообщалось о госпитализации господина Малашенко в Латвии.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Ксения Собчак подтвердили информацию о самоубийстве Игоря Малашенко.

Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России о смерти Игоря Малашенко. «Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались»,— сообщили “Ъ” в дипведомстве. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего.

«Отделение Гражданской гвардии Испании в г.Альхесирас подтвердило факт смерти российского гражданина И.Е.Малашенко»,— сообщили позже “Ъ” в посольстве РФ в Испании. В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Господин Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска.

Источник: Ъ