КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам 3-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам 1-ю квартиру
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Сгорел деревообрабатывающий цех на промплощадке Бердска

Затяните пояса: россиян ограничат в кредитах уже в 2019 году

Похудел на 31 кг: Я впервые за много лет ощутил, что я — мужчина! Я хочу и готов любить!

Протухшее мясо: Не жалуются на пищевое отравление ученики школы №1 Бердска

Выронил 5-месячную девочку из люльки на выходе из самолета бортпроводник «Победы» в Сургуте

Кислые котлеты: Роспотребнадзор проверил столовую школы № 11 в Бердске

Законной премией называет растрату в 2 млн рублей подсудимая экс-чиновница из Бердска

Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Серебряков о «разжигании» Россией войн: Я патриот и активный пацифист

23 февраля актер Алексей Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине.

26.02.2019 Фото: Стоп-кадр видео 11 коммент.
 
Серебряков о разжигании Россией войн: Я патриот и активный пацифист

Алексей Серебряков — востребованный актер

Актер Алексей Серебряков прокомментировал свое высказывание о том, что Россия «разжигает конфликты».

«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней — и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — сказал Серебряков РИА Новости.

23 февраля Алексей Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал объяснять, в чем, по его мнению, виновата Россия.
Также актер обвинил правительство в «переписывании истории».

Это не первый случай, когда Серебряков выступает с антироссийскими высказываниями. Так, в прошлом году он заявил, что национальная идея страны заключается «в силе, наглости и хамстве».

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снялся в таких фильмах, как «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».

В 2012 году семья актера эмигрировала в Канаду. Серебряков объяснил это неблагоприятной социальной обстановкой в России и «ростом нетерпимости».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад Где в Бердске можно отремонтировать золотую цепочку? Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

(11) Комментариев

  1. Гость

    Ну чё? По новой что-ли?! Хватит уже этого сивого мерина исследовать — пацифист он или коллаборационист! Знаю людей, приехавших из других стран, — так вот все они патриоты своей родины! Какая бы она бедная и убогая не была! Но, как только наш очередной «пацифист» сваливает куда-то, так сразу начинает оттуда говном кидаться в Матушку-Россию! Так стоит ли такое барахло вообще вспоминать?! 8)

    Thumb up 20 Thumb down 8

    • Аноним

      Действительно, что опять человека мусолить. Давайте поговорим о дочери пескова, что стажировку проходит в Европарламенте ( от французского депутата) *CRAZY* или про патриотичного азербайджанского людоеда ( что в питере людей раскатал).

      Thumb up 6 Thumb down 7

      • a.danilov

        про дочь Пескова чуть позже будет.

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • Аноним

          При чём здесь дочь Пескова? Наплевать совершенно! А вот что Серебряков оказался удалено, жалко. Они там, в лондонах, видимо «окучиваются» тамошними органами с целью «подтвердить лояльность», ведь ИМ жить там! Не станет «поддакивать» — не видать ему тамошней хорошей жизни. Ведь актёр-то весьма средний, с незападным типажом и словянской внешностью. Это как и Крамаров, совершенно был невостребован…

          Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Конструктор

    Действительно, давайте поговорим о себе. Что я вообще сделал хорошего окружающим и себе в частности?. Мне кажется настало время поговорить именно об этом.

    Thumb up 3 Thumb down 6

    • Аноним

      Нет проблем.К примеру клятые водители все по…
      А кто то подумал что они просто люди?
      Ведь все решается просто .Ставится на конечке клубы для водителей.
      И проводится три совещания.Первое общепитовци.
      Второе владельци маршурутов.
      Третье…профсоюз водителей.
      ВСЕ!!! общепитовци получают точку с постоянной клиентурой.
      Водители заходят подходят к кассе и берут
      кто чашечку кофе кто ключ от туалета.
      Нормальная человеческая жизнь.
      А что у нас то..ах они негодяи..да нет это вон они негодяи.
      Так из маленькой проблемки делается большая ненависть. 8)

      Thumb up 1 Thumb down 1

    • ФАГ

      Чего прицепились к Серебрякову! Поговорим дутые патриоты о предприятиях, которые закрывают и банкротят. Поговорим о сельском хозяйстве России. О развале медицины, науки и т.д. Поговорим о паразитах, получающих миллионы в день и о почтальонах, работающих в глубинке и получающих 3 — 5 тыс. Или об московских пенсионерах, которым собянин добавил к пенсии 3000 руб. Да мало о чем можно говорит!

      Thumb up 5 Thumb down 7

    • Психиатр

      Ну, расскажи нам о себе, Конструктор. *CRAZY*

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Возмущаться тому что детишки олигархов учатся в лондоне и самому свалить в Канаду, это вершина прогрессивной оппозиционной мысли считаю.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Аноним

    Это чудо- юдо играло в основном брутальных милитаристов,
    фронтовых таких рембо — или я его с кем-то путаю?

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика