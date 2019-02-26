Серебряков о «разжигании» Россией войн: Я патриот и активный пацифист

Актер Алексей Серебряков прокомментировал свое высказывание о том, что Россия «разжигает конфликты».
«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней — и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — сказал Серебряков РИА Новости.
23 февраля Алексей Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал объяснять, в чем, по его мнению, виновата Россия.
Также актер обвинил правительство в «переписывании истории».
Это не первый случай, когда Серебряков выступает с антироссийскими высказываниями. Так, в прошлом году он заявил, что национальная идея страны заключается «в силе, наглости и хамстве».
Алексей Серебряков — народный артист России. Он снялся в таких фильмах, как «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».
В 2012 году семья актера эмигрировала в Канаду. Серебряков объяснил это неблагоприятной социальной обстановкой в России и «ростом нетерпимости».
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Ну чё? По новой что-ли?! Хватит уже этого сивого мерина исследовать — пацифист он или коллаборационист! Знаю людей, приехавших из других стран, — так вот все они патриоты своей родины! Какая бы она бедная и убогая не была! Но, как только наш очередной «пацифист» сваливает куда-то, так сразу начинает оттуда говном кидаться в Матушку-Россию! Так стоит ли такое барахло вообще вспоминать?!
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Действительно, что опять человека мусолить. Давайте поговорим о дочери пескова, что стажировку проходит в Европарламенте ( от французского депутата) или про патриотичного азербайджанского людоеда ( что в питере людей раскатал).
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про дочь Пескова чуть позже будет.
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При чём здесь дочь Пескова? Наплевать совершенно! А вот что Серебряков оказался удалено, жалко. Они там, в лондонах, видимо «окучиваются» тамошними органами с целью «подтвердить лояльность», ведь ИМ жить там! Не станет «поддакивать» — не видать ему тамошней хорошей жизни. Ведь актёр-то весьма средний, с незападным типажом и словянской внешностью. Это как и Крамаров, совершенно был невостребован…
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Действительно, давайте поговорим о себе. Что я вообще сделал хорошего окружающим и себе в частности?. Мне кажется настало время поговорить именно об этом.
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Нет проблем.К примеру клятые водители все по…
А кто то подумал что они просто люди?
Ведь все решается просто .Ставится на конечке клубы для водителей.
И проводится три совещания.Первое общепитовци.
Второе владельци маршурутов.
Третье…профсоюз водителей.
ВСЕ!!! общепитовци получают точку с постоянной клиентурой.
Водители заходят подходят к кассе и берут
кто чашечку кофе кто ключ от туалета.
Нормальная человеческая жизнь.
А что у нас то..ах они негодяи..да нет это вон они негодяи.
Так из маленькой проблемки делается большая ненависть.
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Чего прицепились к Серебрякову! Поговорим дутые патриоты о предприятиях, которые закрывают и банкротят. Поговорим о сельском хозяйстве России. О развале медицины, науки и т.д. Поговорим о паразитах, получающих миллионы в день и о почтальонах, работающих в глубинке и получающих 3 — 5 тыс. Или об московских пенсионерах, которым собянин добавил к пенсии 3000 руб. Да мало о чем можно говорит!
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А откуда инфа о «развале науки»? Из чулана/чулка с луком?
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Ну, расскажи нам о себе, Конструктор.
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Возмущаться тому что детишки олигархов учатся в лондоне и самому свалить в Канаду, это вершина прогрессивной оппозиционной мысли считаю.
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Это чудо- юдо играло в основном брутальных милитаристов,
фронтовых таких рембо — или я его с кем-то путаю?
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