Серебряков о «разжигании» Россией войн: Я патриот и активный пацифист

Актер Алексей Серебряков прокомментировал свое высказывание о том, что Россия «разжигает конфликты».

«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней — и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — сказал Серебряков РИА Новости.

23 февраля Алексей Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине. Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал объяснять, в чем, по его мнению, виновата Россия.

Также актер обвинил правительство в «переписывании истории».

Это не первый случай, когда Серебряков выступает с антироссийскими высказываниями. Так, в прошлом году он заявил, что национальная идея страны заключается «в силе, наглости и хамстве».

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снялся в таких фильмах, как «Девятая рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».

В 2012 году семья актера эмигрировала в Канаду. Серебряков объяснил это неблагоприятной социальной обстановкой в России и «ростом нетерпимости».