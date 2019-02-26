38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте
Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске
Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска
Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске
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