38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Бердский Центр муниципальных услуг объявил аукцион на покупку мешков для мусора. ЦМУ требуется 38 тыс. пакетов для сбора и транспортировки мусора с улично-дорожной сети Бердска.

Товар должен соответствовать ГОСТ и быть изготовлен не ранее октября 2018 года.

Аукцион намечен на 15 марта. Договор действует 15 дней. Начальная (максимальная) цена 261 060 рублей. Источник финансирования — бюджет Бердска.

Мешки должны быть изготовлены из полиэтилена высокого давления, прочными при растяжении и сжатии, стойкими к удару и разрыву, устойчивыми к проколам и поперечным разрывам, не шуршать и иметь глянцевую поверхность. Каждый мешок размером 700/1100 мм должен вмещать не менее 120 литров и весить больше 95 граммов.

Как сказано в документах закупки, доставка и разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров осуществляется за счет поставщика.