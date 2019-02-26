КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х квартиру 89138984582
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
продам 2 к кв Попова 2
продам 2 к кв Микрорайон 35
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте

Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Фронт-офис для заключение договоров на вывоз мусора открыт в Бердске

38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Развивать гастрономический туризм в России хочет бизнес

Задыхаются от вони фекалий на ул. Первомайской жители Бердска

Путин: Нормой должна стать трехдетная семья

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Погиб рабочий в рухнувшей с 5 этажа кабине лифта в Новосибирске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Рабочим Центра муниципальных услуг нужны мешки для сбора мусора с бердских дорог. Мешки должны быть полиэтиленовыми, прочными и вмещать не менее 120 литров.

26.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
38 тыс. нешуршащих мусорных мешков на 260 тыс. рублей закупает власть Бердска

Сотни мешков с мусором вывезли сотрудники ЦМУ от Мемориала Славы в день субботника

Бердский Центр муниципальных услуг объявил аукцион на покупку мешков для мусора. ЦМУ требуется 38 тыс. пакетов для сбора и транспортировки мусора с улично-дорожной сети Бердска.
Товар должен соответствовать ГОСТ и быть изготовлен не ранее октября 2018 года.

Аукцион намечен на 15 марта. Договор действует 15 дней. Начальная (максимальная) цена 261 060 рублей. Источник финансирования — бюджет Бердска.

Мешки должны быть изготовлены из полиэтилена высокого давления,  прочными при растяжении и сжатии, стойкими к удару и разрыву, устойчивыми к проколам и поперечным разрывам, не шуршать и иметь глянцевую поверхность. Каждый мешок размером 700/1100 мм должен вмещать не менее 120 литров и весить больше 95 граммов.

Как сказано в документах закупки, доставка и разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров осуществляется за счет поставщика.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дочь пресс-секретаря президента России стажируется в Европарламенте Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске Обвиняемая в растрате 2 млн рублей экс-чиновница: 396 тыс. рублей мне должна мэрия Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика