Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад

Боровик Роман, в 2000 году учился в бердском ПУ-47 вместе со своей девушкой
Нетипичный поиск ведет «Лиза Алерт» в Бердске. Волонтеры ищут родственников погибшего 17 лет мужчины, который так и не увидел своего новорожденного сына.
-Сейчас мальчику должно быть 16 лет, день рождения в двадцатых числах июня, возможно, его зовут Денис, мать зовут Елена, проживала в Бердске. Отец не доехал до роддома — погиб. Но она может об этом не знать, и думать, что он не приехал в роддом 17 лет назад, потому что бросил её с новорождённым, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 февраля, руководитель отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.
Родители погибшего пытались самостоятельно найти Елену, которую никогда не видели, но ничего не вышло. Позже жена брата погибшего, войдя в семью и услышав эту семейную историю, вспомнила о существовании отрядов, которые ищут людей, переговорила с родителями погибшего и обратилась к нам. Родители погибшего хотят сообщить, что их сын не бросил свою семью, и готовы помогать ребёнку, так как это единственное, что осталось им от их сына.
— Вчера вечером к нам на горячую линию отряда поступил звонок: речь шла о поиске человека, которого не смогли найти ещё 17 лет назад. Нельзя сказать, что это была заявка, слишком много прошло времени, и обычно такие звонки не оформляем заявкой, а рекомендуем родственникам обратиться в программу «Жди меня». Но ситуация настолько нетипична, более чем за три года работы в отряде не приходилось сталкиваться с такими обращениями. И мы начали думать, чем ещё можем помочь. Возникла мысль привлечь СМИ. К тому же в наших группах в соцсетях много бердчан, которые следят за нашими новостями, — говорит Алеся. -Поиск относится к категории не состоявшихся, но мы надеемся на положительный финал, когда прозвучат замечательные и наши любимые слова: «найден, жив!»».
Екатерина Боровик, звонившая нам жена брата погибшего, действующая от имени всей семьи, полагает, что родившая женщина думает, что молодой человек ее бросил:
-Родители погибшего говорят, что этот ребёнок — единственное что осталось от их сына, и они очень хотят его найти. Говорят, может быть ему чем-то помочь надо, может быть, девушка и не знает о его гибели, думает, что он не приехал в роддом и исчез, потому что испугался.
Получилось так, что сестра погибшего услышала разговор Романа — девушка сообщала ему по телефону, что она в роддоме, и у него родился сын. О том, что есть девушка и о ребёнке до этого никто из семьи не знал. Сестра начала расспрашивать брата, он рассказал, что девушку зовут Лена, они учились вместе в ПУ-47 в Бердске.
Рассказал, что Лена сказала ему, что верхняя часть лица, глаза ребёнка похожи на него, и что Лена хочет назвать мальчика Денисом. Через несколько дней он собирался ехать в роддом их забирать, собрал вещи, необходимые для выписки. Через два дня, 23 июня 2002 года, Роман трагически погиб — уехал по работе, и его нашли мёртвым на станции Посевной.
Звонок был в середине июня, значит, день рождения у него (ребёнка) где-то в середине июня. К этому времени Роман училище бросил и работал по специальности — телемастером. Когда после похорон родители поехали забирать документы из училища, они пытались узнать что-то про Елену, которая училась здесь, но там помочь не смогли».
Боровик Роман Анатольевич, 29.04.1981 года рождения. В Бердское ПУ-47 поступил в 2000 году, бросил учёбу осенью 2001 года. Родом из Черепановского района, посёлок Зимовье.
Странно, что у людей такая мысль появилась столь поздно… Мальчишка вырос уже, мать сама, как могла поднимала его, а родственники только сейчас проснулись… Уж простите, не смогла промолчать. Где вы были все 16 лет? Самое трудное время эта Лена пережила одна. И то, что погибший ее не бросал — ей теперь слабое утешение, ибо вы, бабушка и дедушка, не думали о том, как же живется вашему единственному внуку, что он кушает и как одет…
58 16
Наверное в то время родители Романа не хотели «заморачиваться» этой проблемой или обузой. А Лена видно гордая была, не пошла к ним на поклон. Пришло прозрение, но поздно…
19 15
Поздно не бывает. Пришло, хотят увидеть, хотят помогать — и слава Богу.
Другое дело захотят ли этого мама и сын. Может быть, у него есть папа, который его воспитывал с пеленок и о существовании другого он не знает. И мать не скажет.
45 2
Уважаемые комментаторы, а ничего,что написано,что родители не смогли ничего узнать,хотя пробовали? Читать в школе не учили? Или свои истории излагать будете,обиженки?
37 20
Ну, то, что они в ПТУ спросили про Лену — вы считаете, что это всё, что можно было сделать? А сейчас нашлись другие способы?
Ну, не знаю… я бы на их месте и в роддом поехала, спрашивала бы у медиков контакты Лены, которая родила в середине июня сына, конечно — они бы ее контактов не дали, но я бы оставила им свои контакты. Уговорила бы медиков сообщить этой Лене (у них ведь точно был ее номер телефона) мои координаты. Да в конце концов через газеты я бы свою кровиночку искала, вот как они делают это сейчас… Знаете, когда есть желание — есть тысяча способов…
41 13
Ну мы не знаем, точно, как все было. Может сестра рассказала родителям не сразу. Может, родители были недостаточно активными и не видели тех возможностей, которые сейчас видите вы.
Не забывайте, это деревня на краю географии, интернета тогда там наверняка не было. Да что там интернета, не исключено, что на всю деревню всего пара телефонов.
34 2
Оля, прям с губ сняла!!! Все верно написала. Через роддом найти можно было хоть как.
12 18
Кто вам там какие-либо данные даст? Не имеют право.
19 9
Не смешите, в 2002 году не дали бы данные? Вообще легко! Даже если это случилось бы сейчас, и они рассказали такую историю, уверен, что помогли бы им как-то связаться с матерью.
7 5
Вы пробовали?
4 1
В те года за небольшой презент делалось такое, что это просто сущая мелочь. В администрации, чуть ли не в открытую фиксированные расценки были на всё, а вы про какой-то там род дом и адрес роженицы. Там за коробку конфет и бутылку шампанского сказали бы всё, а если бы ещё деньжат подкинули, то до места прям довезли.
0 1
Не давали. Я рожала в 1999. Приехала моя тетка из другого города без предупреждения, оказалось, что мы живем уже в другом месте, старый адрес она помнила, а нового не знала. Поскольку она знала, что я буквально неделю назад родила (говорили по телефону), то пыталась меня найти в роддоме, надеясь, что я еще не выписалась. Ей сказали, что я выписалась, но не адрес, ни телефон не дали, хотя такие данные там точно были.
4 2
И это при том, что она знала мою фамилию, а в описываемом случае, как я понимаю, фамилия была неизвестна.
6 1
Плохо просила видимо. Если бы мне сильно было нужно, то и сейчас бы узнал адрес, а про 90-е вообще молчу.
0 1
Как много в нашей жизни «если бы»…да «бы» всегда мешает.
Михаил, сначала узнай, потом расскажешь. А так- языком только трясти.
0 0
Якать сейчас спустя много лет в интернете и обвинять совершенно незнакомых людей в якобы бездействии это вот прям верх праведности правда?
30 7
ну, знаете, цели обвинить не было, честно… просто правда, сразу найти было бы легче. А столько времени прошло и спохватились. Много неясности в этой истории… Сестра слышала, что у него ребенок родился и никак не отреагировала? Это что за родственные отношения? Сразу искать не стали — тоже непонятно… Дай бог им найтись, а я просто свое мнение высказала.
13 10
а каких контактах речь идёт??если только адрес,а телефон то время 2002 год мало у кого был..,ну если только может домашний телефон,но время идёт и его не остановить..всё могло резко измениться в судьбе Лены,могла и уехать на свою родину..может она и не бердчанка вовсе..тут только надежда на то..что кто-то знал эту пару.
11 1
Да бросьте вы! Это был уже 2002 год, а не 1992 год… Телефоны были, уже даже сотовые. В любом случае — адрес, домашний телефон, да хоть как. В любом случае — телефоны и контакты появились не спустя 16, даже почти 17 лет
8 14
«Я бы сделала то, я бы сделала это». Все это просто трёп, ни чего вы бы не сделали. Информацию ни кто не даст, а в начале 2000 годов у вас то хоть был телефон сотовый не говоря уже о интернете. Так что обсудить каждый может, а вы попробуйте помочь старикам найти внука, а свои догадки и домыслы оставьте при себе.
14 2
Когда после похорон родители поехали забирать документы из училища, они пытались узнать что-то про Елену, которая училась здесь, но там помочь не смогли».
И в роддоме ничем не помогли?
Странная история.
20 2
Чтобы быстро найти тех людей, которых ищут, нужно текст править : Ищу возможного наследника итд…
11 1
Какая то странная история. Неужели не было общих знакомых? Тем более Бердск небольшой городок, думаю девушка бы узнала что парень погиб. Может не сразу, но узнала бы. А родители парня правда как то поздно искать начали. Видимо так хотели.
21 4
Могло и не быть. Он бросил училище, где-то работал, не факт, что в Бердске. Она тоже непонятно где рожала — может уехала к своим родителям.
Их связывало только училище, которое он бросил почти за год до рождения ребенка. В 20 лет связи с однокурсниками не так сильны, особенно если он проучился всего год.
Я вот ничего не знаю о своих однокурсниках, которые пропали из поля зрения после первого же курса. Это позже, на средних и старших курсах, уже завязывались более прочные связи.
24 3
Надо больше данных. Надо сообщить на какой специальности он учился. И просить откликнуться тех, кто учился на той же специальности в то же время. Может кто-то из них вспомнит имена преподавателей, классного руководителя. Вспомнят, на какой специальности могла учиться эта Лена, вспомнят ее фамилию.
Если родители не знают этого — обращаться с запросом в училище, говорить с преподавателями.
8 0
Иных уж нет, а те далече…
1 2
Учился с ним в одной группе.Он жил в общаге,у них там была какая то своя атмосфера и мы практически не пересекались и он ничем примечательным не запомнился.Просто парень из деревни.
8 0
Может вспомните фамилии тех, кто учился с вами и жил в общаге?
1 0
Ну друзья же у него в группе были?Может кто-то владеет информацией…
1 0
Люди ищут Лену, и ее сына.Они не просят дать оценку их действия или бездействия. Они просто хотят их найти!
А вы как бабки на лавочке раскудахтались:» ой че-то поздно спохватились», «ой, а че они в шараге не узнали?»
Девок незамужних, по-залету в те годы, было полно. Да и Лена может по паспорту Аленой была. Возможно, после родов, уехала домой и больше не возвращалась в Бердск. Имя пацану, скорее всего, дала другое, могла психануть, что не приехал за ней в роддом. Здесь только сети, скорее помогут найти.
27 1
Вставлю свои три копейки. Сразу могли родители не искать,потеряли своего молодого сына-депрессия. Жили в деревне и не все обладают чувством нюха,а где найти??? Созрели и начали искать или дети подросли стали помогать. Удачи вам. Кто ищет ,тот найдет. Правда Лена может скрывать кто отец,если создала другую семью или родила и уехала к себе в деревню,а жива она ??
37 1
Внук является родственником по крови, возможно обращение в органы ВД, там этот вопрос выяснят быстрее — запросят ЗАГС, получат информацию и путём исключения могут найти ребёнка (если его не усыновил кто-то), но тогда будет информация об усыновлении.
1 1
чтобы это сделать, надо хотя бы знать имя и фамилию этого внука. Или ФИО его матери. А они ничего не знают.
5 0