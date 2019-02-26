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Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Бердчане не только перечисляли деньги на карту, но и приезжали домой к Наталье Жаворонок — привозили одежду и продукты. Она со слезами радости благодарит всех.

26.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 22 коммент.
 
Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Теперь, когда благотворители помогают справляться Наталье с финансовыми проблемами, все свои силы она бросит на борьбу с тяжелым недугом

Закупила лекарств с запасом на месяц и одежду для сыновей больная раком мать из Бердска.

А еще заполнила холодильник едой. Деньги на все необходимое перечислили на карту читатели «Курьер. Среда. Бердск». На утро 25 февраля перечисленная сумма составила 80 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания — «лимфомы Ходжкина». Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. Совсем скоро ей придется отправиться на очередную процедуру в областную клиническую больницу. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих.

Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. От Андрея отец отказался, когда Наталья слегла с болезнью, у Кирилла никогда не было отца. Когда Наталья работала, то вместе с детьми снимала квартиру. Заработка хватало и на аренду жилья, и на житье-бытье. Когда Наташа узнала о страшном диагнозе и начала лечение, пришлось перебираться в однокомнатную квартиру матери-пенсионерки.

Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор.

Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

Исправить ситуацию в семье больной бердчанке помогли читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— Я на весну и лето и Кирюшку одела, и Андрея одела. И продукты домой, и лекарства на месяц закупила. Так хорошо помогают. За какие-то пару дней перечислили 80 тыс. рублей. Ко мне приезжали люди — привозили продукты и вещи. Я даже не ожидала, что мне так помогут. Я вся в себе замкнулась, ни помощи, ни чего не было, а здесь оказывается столько добрых людей. Я даже не ожидала, что их так много в Бердске. Когда я поняла, что теперь у меня нет головной боли по поводу финансовых проблем, так расслабилась, что даже нога отнялась. Всем огромное спасибо! Я за всех вас молиться буду, — со слезами в голосе произнесла Наталья.

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.


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(22) Комментариев

  1. Я

    Спасибо людям за сострадание к чужому горю.
    Не всё плохо у нас, а то послушаешь… Но в который раз убеждаюсь, что добрых людей больше.

    Отслеживать бы постоянно жизнь этой семьи, хотя бы на время болезни. Дай бог Наталья поправится и быстро восстановится.

    Thumb up 36 Thumb down 0

  2. 777

    Выздоравливайте!

    Thumb up 33 Thumb down 0

  3. Аноним

    «у старшего есть законный отец»
    Вопрос: на алименты Наталья подавала?
    В данной ситуации просто необходимо с отца финансовое содержание по крайней мере собственного сына!
    Уверен что приставы окажут очень «убедительное» воздействие на папашу чтоб он платил.

    Thumb up 21 Thumb down 4

    • Аноним

      А вот я не уверен, что они окажут убедительное воздействие. Особенно, если он в другом городе, и/или зарплата черная.

      Thumb up 11 Thumb down 6

    • Аноним

      В предыдущей статье писали, что да, подавала.

      Thumb up 5 Thumb down 0

    • Я

      На моего отца никто не оказывал никакого давления, он работал везде в чёрную, до сих пор мне должен порядка 100т.р. Всё на его маму оформлено, приставы даже взять с него ничего не могли.

      Но знакомая-юрист, сказала, чтоб лучше мы забыли про его обязанности в виде алиментов. Поскольку потом в старости он может на меня так же подать.

      Thumb up 15 Thumb down 1

      • Аноним

        А он в любом случае может подать. Не зависимо от того, платил ли он алименты.
        Не знаю, откуда этот миф, что если отец не платит алименты, то не сможет требовать того же от детей?

        Тем более, доказать, что он не платил, очень сложно. Это доказать оплату легко — достаточно предъявить квитанции или платежки. А отсутствие оплаты почти недоказуемо. Даже подать встречный иск, он будет утверждать, что платил маме на руки. Или покупал вам одежду и через день таскал продукты.

        Есть только один способ не платить родителям в старости — лишить их родительских прав.

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • Яна

          Не говорите ерунды! Как раз доказать, что платил сложнее (квитанций нет я так полагаю, на работе удержания не проводят). А то что отец помощь сможет требовать в старости, то только при официальном доказательстве об уплате алиментов, чего он и не сможет доказать :P

          Thumb up 2 Thumb down 1

          • Аноним

            чушь!
            Если он отец, то дети обязаны содержать и точка.
            Тем более юридически, «отец» вообще не обязан ничего доказывать: у него есть право.
            А вот доказать его детям «то что не платил» представляется вообще затруднительным….

            Выше Аноним верно написал: единственный способ отказа от этого — лишить родительских прав (использовав неуплату алиментов как одно из оснований).

            Thumb up 2 Thumb down 2

          • Я

            Да, именно так.
            За всё мое детство, максимум раз 10, меня просила бабушка писать расписку, что папа мне платил то 50, то 100 рублей, то вообще купила мне несколько ручек, тетрадей и линейку и тоже просила написать.

            Thumb up 0 Thumb down 0

          • Аноним

            Да никакого доказательства с него не потребуют. Просто, когда будет суд, вы можете подать ходатайство о том, что он не платил и попросите с вас тоже не удерживать в его пользу. Но он будет утверждать, что носил наличку вашей маме. И будет его слово против вашего. И чью сторону примет суд — далеко не очевидно.

            Thumb up 0 Thumb down 0

  4. житель города

    Здесь нужна грамотная помощь юриста помогите не деньгами а делом

    Thumb up 4 Thumb down 0

  6. Валентина

    Я пенсионерка внесла посильную помощь деньгами готова помочь продуктами со своей дачи только не знаю как передать варенье солонина это все в достаткае

    Thumb up 12 Thumb down 0

  7. Валентина

    Все таки хороший у нас народ отзывчивый на чужое горе Спасибо вам добрые люди

    Thumb up 20 Thumb down 0

  8. Cancun2019

    У Кирилла не было отца? А откуда он тогда взялся? Случайные связи до добра не доводят.

    Thumb up 5 Thumb down 38

    • Аноним

      С чего вы взяли, что связь была случайная? С чего вы взяли, что она должна перед кем-то отчитываться?

      Вы всерьез хотите залезть своими грязными ногами в постель больной женщины, чтобы выяснить, откуда взялся ребенок?

      Или вы думаете, что ребенок, рожденный вне брака, меньше хочет кушать? Или такому ребенку не требуется одежда и обувь?

      Thumb up 23 Thumb down 2

    • Гостья

      Вот поганый у вас рот. У людей горе такое а вы про связи. Вам то какое дело где с кем и как? Это дело каждого человека. И вообще то в прошлой статье написано было что отец отказался!!!
      Здоровья вам и вашим деткам.

      Thumb up 16 Thumb down 2

  9. byu

    Журналистам КСБ огромное спасибо! Это большая помощь в такой жизненной ситуации. Выздоравливай обязательно, Наталья!

    Thumb up 18 Thumb down 0

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