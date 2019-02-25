Сгорел заживо запертый в доме 4-летний мальчик в Новосибирске

Дознаватели и следователи выясняют обстоятельства трагического пожара, произошедшего 25 февраля в Новосибирске.

-Несмотря на постоянные призывы МЧС не оставлять детей без присмотра, и регулярно напоминать им правила безопасного поведения, случаи когда взрослые допускают подобные ошибки продолжаются. Сегодня на пожаре в Новосибирске погиб маленький ребенок, — сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили «Курьер. Среда. Бердск» в Следственном комитете, погиб 4-летний мальчик, запертый в доме.

Трагедия произошла днем в частном доме Заельцовского района. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения слишком поздно. Пожарные расчеты, несмотря на отсутствие подъездных путей, оперативно в течение 6 минут прибыли к месту вызова. В это время огонь уже бушевал в доме.

-Звену газодымозащитников удалось зайти в дом и эвакуировать ребенка, но, к сожалению, было уже поздно, малыш погиб. Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду, шансов выбраться из горящего дома самостоятельно у ребенка не было.

В результате пожара дом выгорел полностью изнутри на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать дознаватели и психологи МЧС России.

По факту трагического пожара Следственный комитет по Новосибирской области начал уголовно-процессуальную проверку. По словам старшего помощника руководителя регионального управления СКР Дмитрия Чечулина, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В зависимости от результатов будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 февраля на пожаре в Бердске погибли два пенсионера — пожилая супружеская пара. Два дома сгорели.