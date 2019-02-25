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Ракетный эсминец Donald Cook ВМФ США вошел в порт Одессы

Корабль пробудет в порту до 27 февраля. Он собирается провести учения с кораблями ВМС Украины.

25.02.2019 Фото: en.wikipedia.org 7 коммент.
 
Ракетный эсминец Donald Cook ВМФ США вошел в порт Одессы

Donald Cook

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 27 февраля. Об этом в понедельник сообщило местное издание «Думская».

«Американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала», — говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG «Fatih» ВМС Турции и собирается провести подобные учения с кораблями ВМС Украины.

21 января Donald Cook совершил заход в порт Батуми, где корабль участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. 28 января эсминец покинул акваторию Черного моря. В конце февраля, как сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США, эсминец прошел через пролив Дарданеллы в северном направлении — в Черное море для проведения операций по «обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

Источник: ТАСС


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Какая приятная новость для наших проамериканских поросят педров, вадимов и прочих «новых мэров». :-!

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    • Поросёнок Пётр

      Несомненно приятная, такая же приятная, как для вас новость о том, что Россия дала очередной невозвратный миллиардный кредит какому нибудь Мадуро, а потом по телевизору собираем деньги для очередного больного ребёнка.

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  2. Аноним

    Одесситки с низкой соц.ответственностью заработают.

    Thumb up 5 Thumb down 4

  3. Гость

    А как они теперь волосы рвут в одном тёмном месте, большую часть времени скрытом от посторонних глаз, чем оно несомненно похоже на летучую мышь! (мысль не моя, а замечательного писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Викторовича Конецкого!), — что с Крымом у них сорвалось!
    Вот это весьма наглядная иллюстрация на тему: Зачем нам Крым! 8)

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    • Аноним

      Верно. Если бы Крым не был сейчас наш, то вся эта американская мерзость стояла бы сейчас в Севастополе.

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    • Человек

      «А куда аборигены дели Кука,про то никто не знает,молчит наука…»/п/. Внутренне чувство мне подсказывает,что у эсминца под брюхом ходит чья-то подводная лодка,чтобы он не заплывал в Керченский залив…Мне очень жаль этого эсминца,но съедят его,если изменит курс на восток…
      Человек —- *IN LOVE*

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