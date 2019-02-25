Число заболевших корью увеличилось до 48 в Новосибирске
Ракетный эсминец Donald Cook ВМФ США вошел в порт Одессы
Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад
Это стыд: доску с неумными заявлениями депутатов ГД обязал создать Володин
Шашлык Цеповяза: начальника колонии уволили
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за льготы «6 соток» меньше заплатили налога за землю жители Бердска
Когда придет весна в 2019 году?
СК принимает жалобы о давлении на бизнес
Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска
Какая приятная новость для наших проамериканских поросят педров, вадимов и прочих «новых мэров».
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Несомненно приятная, такая же приятная, как для вас новость о том, что Россия дала очередной невозвратный миллиардный кредит какому нибудь Мадуро, а потом по телевизору собираем деньги для очередного больного ребёнка.
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Конечно, наши местные либеральные комментаторы весьма компетентны в том, кому и что надо или не надо давать.
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Одесситки с низкой соц.ответственностью заработают.
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А как они теперь волосы рвут в одном тёмном месте, большую часть времени скрытом от посторонних глаз, чем оно несомненно похоже на летучую мышь! (мысль не моя, а замечательного писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Викторовича Конецкого!), — что с Крымом у них сорвалось!
Вот это весьма наглядная иллюстрация на тему: Зачем нам Крым!
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Верно. Если бы Крым не был сейчас наш, то вся эта американская мерзость стояла бы сейчас в Севастополе.
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«А куда аборигены дели Кука,про то никто не знает,молчит наука…»/п/. Внутренне чувство мне подсказывает,что у эсминца под брюхом ходит чья-то подводная лодка,чтобы он не заплывал в Керченский залив…Мне очень жаль этого эсминца,но съедят его,если изменит курс на восток…
Человек —-
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