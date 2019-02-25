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Это стыд: доску с неумными заявлениями депутатов ГД обязал создать Володин

По словам спикера, нельзя допускать неуважения к людям, хамства. И выразил надежду, что создающийся раздел на сайте Госдумы будет пустой.

25.02.2019 Фото: википедия.ру Один комментарий
 
Это стыд: доску с неумными заявлениями депутатов ГД обязал создать Володин

На официальной сайте Государственной Думы появится раздел с заявлениями депутатов, не отражающими позицию Думы и вызвавшими негативную реакцию в обществе — такую инициативу поддержали все парламентские фракции, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Парламентские фракции согласились с предложением о создании на сайте Государственной Думы раздела, где будут публиковаться личные заявления депутатов, которые не имеют ничего общего с законотворческой повесткой и не отражают позицию Государственной Думы или фракции, в которую входит депутат, и вызвали негативную реакцию в обществе. Нельзя допускать неуважения к людям, хамства. Нам бы хотелось, чтобы в идеале этот раздел на сайте был пустой», — заявил Володин журналистам.

Он назвал принятое решение непростым, но отметил, что оно позволит повысить политическую культуру, ответственность депутатов перед избирателями.

«Принятое решение не простое, но оно, на наш взгляд, позволит повысить политическую культуру и личную ответственность депутатов перед своими избирателями, всеми гражданами, а также фракцией и Государственной Думой в целом», — резюмировал Володин.

Ранее в четверг Володин призвал глав фракций публично реагировать на дискредитирующие нижнюю палату парламента высказывания депутатов — «действительно, это стыд». Он отмечал, что с размещенными на сайте заявлениями, могли бы знакомиться избиратели, что дисциплинировало бы депутатов и подталкивало их к тому, чтобы «больше думали прежде, чем делали заявления», было бы больше политической культуры и самообразования.

Источник: РИА Новости


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