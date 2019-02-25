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Из-за льготы «6 соток» меньше заплатили налога за землю жители Бердска

По каждому участку была уменьшена налоговая база на площадь 600 кв. м. Зато транспортного налога в 2018 году заплатили больше — прибавилось 407 автомобилей.(ВИДЕО)

25.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Из за льготы 6 соток меньше заплатили налога за землю жители Бердска

В 2018 году на 2% выросла сумма транспортного налога — транспорта стало на 407 единиц больше

Было сформировано более 60 000 сводных налоговых уведомлений за 2018 год в Бердске. Это на 5% меньше, чем в 2017 году, отметила на совещании чиновников 25 февраля начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Елена Перемитина.

— Это было связано с тем, что при расчете налогов за 2017 год была применена новая льгота по 436 ФЗ, так называемая «шесть соток», когда из расчета по каждому земельному участку уменьшена была налоговая база на площадь 600 квадратных метров. В Бердске довольно много земельных участков меньше шести соток. Эта часть налогоплательщиков из расчета ушла, — подчеркнула Перемитина.

В этом году в электронном виде примерно на 15% было меньше сформировано сводных уведомлений, чем в прошлом году. Связано с тем, что многие налогоплательщики были подключены к налоговому кабинету, но практически не использовали данный сервис, и их заблокировали. Уведомления им отправляли по почте. Теперь через личный кабинет уведомления будут отправлять только активным пользователям. Тем, кто хотя бы раз в течение года вошел в личный кабинет.

Автор видео Галина Панчева

Доставка уведомлений началась в прошлом году в сентябре. Примерно на месяц раньше, чем в предыдущем году. По информации почты России по состоянию на 1 ноября во все отделения связи поступили все 42 000 сводных уведомлений, которые рассылались на бумаге. На 1 декабря бердчанам вручили 30 000 уведомлений — около 70% от подлежащей доставки.

— В начале кампании были определенные проблемы. Поступили жалобы от жителей Бердска о том, что когда они приходят в почтовое отделение, им говорят, что их уведомления по истечению срока хранения возвращены на центральный пункт. Очень много было нареканий, что вручают уведомления только самому налогоплательщику при предъявлении паспорта. Но это правила почтовой связи — по другому здесь не может быть. Поэтому вариантов может быть два: либо прийти самому налогоплательщику на почту, либо подключиться к личному кабинету и получать уведомления в электронном виде, — акцентировала Перемитина.

Общая сумма имущественных налогов возросла на 1,3%. Наибольший рост приходится на имущество физических лиц. Сумма транспортного налога возросла на 2%, это связано с тем, что на 407 единиц увеличилось количество транспорта. Снижение на 5% произошла по земельному налогу. Причина известна.

В 2018 году в законодательство были внесены изменения и введено ограничение на увеличение суммы налога. Прирост по конкретному плательщику не мог превышать 10% — эта норма действует второй год. В Бердске увеличение произошло суммарно на 3,3% или на 1 млн 54 тыс. рублей.


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