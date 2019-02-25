Почему 800 рублей хватает на 30 дней интернета, но не хватает на 28?

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может лучше договор почитать?
именно там прописывается порядок оплаты услуги.
чего воздух то попусту сотрясать?
P.S. Есть Ростелеком, есть сатурн-телеком, есть сибирский медведь — вроде уже нет никаких проблем с интернетом в частном секторе…
может вам следует узнать?
2 12
договор я читала,т к читаю,всё,что подписываю.Там и сказано,что оплата за КАЛЕНДАРНЫЙ месяц,а насчет ваших вышеперечисленных провайдеров- за жд линию никто не идет,чем сотрясать воздух,надо знать- где и как
12 0
В Бердске всегда так
4 0
Сибирские сети,когда было последнее повышение цен на их услуги,отключили из-за нехватки 1 рубля.
5 0
У меня МТС. Дорого-750руб,но 20%идет на телефон. Хватает звонить на других операторов, звонки сделать в Казахстан . Ложу деньги частями. Бывает долг доходит до 200 руб и не отключали,вот одно достоинство МТС.
0 5
Вообще, бредятина какая то. Если оплата помесячно, то должно быть одинаково. А если по дням, то за 28 дней пользования услугами должно быть МЕНЬШЕ чем за 30 или, тем более чем за 31 день!
0 0