Почему 800 рублей хватает на 30 дней интернета, но не хватает на 28?

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Пол года назад подключились к ТВК, в частных домах альтернатива небольшая. Проблем не было. 27 числа каждого месяца вносится на счет абонентская плата в размере 800 рублей и месяц пользуйся, как они там подённо делят, меня как пользователя не волновало. Независимо сколько дней в месяце, всегда 800 рублей. Пока не наступил февраль. Сегодня, 25 февраля, заблокировали с нехваткой денег на счету. Мотивируют тем, что месяц короткий и в день оплата больше. Пыталась добиться внятного ответа — ничего — «месяц короткий, денег надо больше». Получается- если в месяце 30 или 31 день- 800 рублей хватает, а вот 28 дней -нет! Я так считаю, у меня тупо украли оплату двух дней, правда, подключили обещанный платёж и РЕКОМЕНДОВАЛИ, мне, как обывателю, постоянно отслеживать всё в личном кабинете, он типа для этого и создан.