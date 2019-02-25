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Почему 800 рублей хватает на 30 дней интернета, но не хватает на 28?

Пол года назад подключились к ТВК, в частных домах альтернатива небольшая. Проблем не было.

25.02.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала ovsanka:

Пол года назад подключились к ТВК, в частных домах альтернатива небольшая. Проблем не было. 27 числа каждого месяца вносится на счет абонентская плата в размере 800 рублей и месяц пользуйся, как они там подённо делят, меня как пользователя не волновало. Независимо сколько дней в месяце, всегда 800 рублей. Пока не наступил февраль. Сегодня, 25 февраля, заблокировали с нехваткой денег на счету. Мотивируют тем, что месяц короткий и в день оплата больше. Пыталась добиться внятного ответа — ничего — «месяц короткий, денег надо больше». Получается- если в месяце 30 или 31 день- 800 рублей хватает, а вот 28 дней -нет! Я так считаю, у меня тупо украли оплату двух дней, правда, подключили обещанный платёж и РЕКОМЕНДОВАЛИ, мне, как обывателю, постоянно отслеживать всё в личном кабинете, он типа для этого и создан.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    может лучше договор почитать?
    именно там прописывается порядок оплаты услуги.
    чего воздух то попусту сотрясать?

    P.S. Есть Ростелеком, есть сатурн-телеком, есть сибирский медведь — вроде уже нет никаких проблем с интернетом в частном секторе…
    может вам следует узнать?

    Thumb up 2 Thumb down 12

    • овсянка74

      договор я читала,т к читаю,всё,что подписываю.Там и сказано,что оплата за КАЛЕНДАРНЫЙ месяц,а насчет ваших вышеперечисленных провайдеров- за жд линию никто не идет,чем сотрясать воздух,надо знать- где и как

      Thumb up 12 Thumb down 0

  2. Негр

    В Бердске всегда так

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    Сибирские сети,когда было последнее повышение цен на их услуги,отключили из-за нехватки 1 рубля.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    У меня МТС. Дорого-750руб,но 20%идет на телефон. Хватает звонить на других операторов, звонки сделать в Казахстан . Ложу деньги частями. Бывает долг доходит до 200 руб и не отключали,вот одно достоинство МТС.

    Thumb up 0 Thumb down 5

  5. Гость

    Вообще, бредятина какая то. Если оплата помесячно, то должно быть одинаково. А если по дням, то за 28 дней пользования услугами должно быть МЕНЬШЕ чем за 30 или, тем более чем за 31 день!

    Thumb up 0 Thumb down 0

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