Когда придет весна в 2019 году?

В начале недели на погоду в большинстве регионов центра России будет влиять арктический воздух, рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Погода будет ветреная, но, несмотря на арктическое происхождение ветров, продолжится оттепель, начавшаяся в выходные. Поэтому в большинстве центральных регионов в начале недели ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. А днем: -1…+4 градуса. Затем, с середины недели, понижение ночной температуры воздуха до -3…-9 градусов. Днем: 0…-5 градусов.

В столичном регионе неделя начнется с облачной погоды, не исключен дождь. Днем до +4 градусов. Но ветер в понедельник по-прежнему довольно сильный — с порывами до 18 метров в секунду. Во вторник облачно, небольшие осадки, ночью и днем от -3 до +2 градусов. Ветер северный.

В среду переменная облачность, местами небольшой снег, и начнется понижение температуры. Ночью от -3 до -8 градусов. Днем 0…-5 градусов. И сохранится северный ветер.

В четверг и пятницу облачно, небольшие осадки. Ночью -3…-8 градусов, днем опять потеплеет: 0…+4 градуса. Ветер северный, но уже слабый.

Давление будет постепенно падать, к концу недели приблизится к 735 мм ртутного столба, что на 10 мм ниже нормы. Метеочувствительным людям нужно позаботиться о своем здоровье, избегать перенапряжения.

По словам Голубева, пока сохраняется сильно переменчивый характер погоды. Устойчивое потепление и весну можно ожидать не ранее второй половины марта.

На северо-западе всю неделю осадки, но не холодно. По ночам в Новгородской, Ленинградской, Псковской областях 0…-5 градусов. В середине недели понижение до -5…-10 градусов. Днем от -2 до +3 градусов. В четверг и пятницу днем 0…-5.

В Поволжье пока сохранятся морозы: ночью минус 8-13 градусов. Днем минус 1-6 градусов, снег и метель. На юге европейской территории — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях — в начале недели осадки. К середине недели ослабление осадков. Ночью минус 1-6, днем до +7 градусов.

На Урале по ночам 19-24 градуса со знаком минус. Днем -7…-12 градусов. На севере Урала снег с метелями.

На юго-западе Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае — ночью -11…-16 градусов. Днем -2…-7. В середине недели снег. В Забайкалье ночью -15…-20 градусов. Днем -1…-6, местами снег.

На Дальнем Востоке холоднее всего будет в Якутии: -25…-30 градусов по ночам. Днем -15…-21. До середины недели метели будут портить погоду на Чукотке. Ночью там до -28, днем -10…-15 градусов.

На юго-востоке Приморья начнется потепление. По ночам еще -8…-13 градусов. Но днем воздух начнет прогреваться до +2…+7 градусов.

Источник: РГ