Три грабителя с применением силы отобрали мобильник на остановке в Бердске

В Бердске сотрудники уголовного розыска в субботу раскрыли уличный грабеж, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

23 февраля на остановке общественного транспорта «Торговый центр» был совершен грабеж – неизвестные, применив физическую силу, отобрали у 28-летнего гражданина сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. Выехавшие на место сотрудники полиции выяснили обстоятельства совершенного преступления и приметы грабителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые – двое мужчин в возрасте 22 и 27 лет, а также 25-летняя женщина были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Бердску. Задержанные оказались жителями Искитима и Бердска, младший из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и аналогичное преступления. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых похищенный телефон был изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». В отношении фигурантов решается вопрос об избрании им меры пресечения.