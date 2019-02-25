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За 147 тыс. рублей сдает в аренду городской пляж «Дюны» власть Бердска

Заявки на участие в аукционе принимают весь март. На каждого купающего положено не менее 5 кв. метров воды, а на одного загорающего — 8 квадратов берега.

25.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
За 147 тыс. рублей сдает в аренду городской пляж «Дюны» власть Бердска

Пляж «Дюны» — одно из популярных мест отдыха бердчан

22 февраля и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды пляжа «Дюны» на ул. Морской.

Участок площадью 17 039 кв. метров власти отдадут в аренду с разрешенным использованием — для организации пляжной зоны городского значения.

Аукцион состоится 3 апреля в конференц-зале бердской мэрии. Победителя назовут немедленно и в тот же день с ним заключат договор.

Начальная цена аукциона – 147 000 рублей – на основании отчета от 15 октября 2018 года об определении рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, выполненного ООО «Центр оценки». Шаг аукциона 3% от начального размера цены — 4410 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают с 28 февраля по 29 марта включительно (исключая праздничные и выходные дни) с 8.00 до 17.12 (в пятницу до 16.12) в кабинете №9 администрации Бердска (ул. Горького, 9).

Земельный участок сформирован для целей рекреации и расположен в зоне Р-3 — зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Данная зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и проведения досуга населением.

Временные конструкции, находящиеся на пляже, должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям водной среды, повышенной влажности.

Ограничение в использовании – земельный участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Новосибирского водохранилища – водного объекта общего пользования. Режим использования определяется ст. 65 Водного кодекса РФ.

Запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Арендатор земельного участка обязан обеспечить свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
На территории пляжа рекомендуется выделить следующие зоны:
— входную (административная зона, хозяйственно-бытовая зона);
— зону озеленения;
— зону отдыха;
— детский сектор (должен быть оснащен оборудованием, предназначенным для детских игр и отдыха);
— спортивную зону (физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги оказываются в обособленных спортивных зонах (спортивные аттракционы, площадки для пляжного волейбола, регби, баскетбола, бадминтона, кеглей, тенниса и др.)).
— зону озеленения;

Спортивные площадки должны отвечать повышенным требованиям в процессе эксплуатации. Поверхность площадок должна быть ровной, хорошо спланированной и иметь определенный уклон, чтобы не было застоя дождевых вод.

— береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых вод, а дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенной для купания, — постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при расстоянии от береговой линии (уреза воды) не менее 15 метров и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов;

— площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания, на проточном водном объекте должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водном объекте — в 2 — 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться 8 кв. м площади береговой части пляжа, в купальнях — не менее 4 кв. м.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    кв метры воды понятно а 8 квадратов берега это что то вроде 5 кубов песочка и 100 граммов гальки .

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