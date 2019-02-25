Компенсацию за покупку приставки к аналоговому телевизору получат жители Бердска

Аналоговое телевидение отключат 3 июня 2019 года в Бердске.

— Малоимущие граждане, которые вынуждены были приобрести приставку к своему старому телевизору, имеют право на компенсацию затрат, — рассказала на совещании чиновников 25 февраля начальник Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

За данной компенсацией необходимо обращаться по адресу: ул. Кирова, 2/1, кабинет 30, тел. 5-60-51.

При каких условиях можно получить компенсацию и какой предоставить пакет документов, расскажут в Центре социальной поддержки населения.