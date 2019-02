Рами Малек и Оливия Колман получили «Оскар»ка лучшие актер и актриса

Актер Рами Малек получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody). Трансляцию церемонии вручения премии Американской академии киноискусств ведет телеканал ABC.

На «Оскар» в этой номинации претендовали Кристиан Бэйл за главную роль в ленте «Власть» (Vice), Брэдли Купер за роль в мелодраме «Звезда родилась» (A Star Is Born), Уиллем Дефо за главную роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity’s Gate) и Вигго Мортенсен за роль в картине «Зеленая книга» (Green Book).

Картина «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. Лента ранее получила американскую премию «Золотой глобус», две награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и премию Гильдии актеров США.

Малек также получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драматическом фильме».

Оливия Колман получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Фаворитка» (The Favourite). Трансляцию церемонии вручения премии Американской академии киноискусств вел телеканал ABC.

Лента «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме также снимались Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Колман ранее получила премию «Золотой глобус» за роль в «Фаворитке».

На «Оскар» претендовали также Леди Гага («Звезда родилась», A Star is Born), Гленн Клоуз («Жена», The Wife), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?», Can You Ever Forgive Me?), Ялица Апарисио («Рома», Roma).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году.

Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как «Оскар», превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.