Boeing 767 разбился в США. Все погибли

Самолет рухнул в воды залива Тринити-Бэй 23 февраля.

Три человека, находившиеся на борту грузового самолета Boeing 767, потерпевшего в субботу крушение близ населенного пункта Ануак (штат Техас), погибли. Об этом сообщила в воскресенье авиакомпания Atlas Air, являвшаяся оператором самолета.

«Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас», — информировала авиакомпания в своем заявлении.

Двухмоторный Boeing 767 совершал рейс из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). Самолет, как сообщило Федеральное авиационное управление, рухнул в воды залива Тринити-Бэй.

Источник: ТАСС