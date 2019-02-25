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Японцы проголосовали против базы ВВС США на Окинаве

Япония и США достигли договоренности и переносе авиабазы из густонаселенного города, где вертолеты создавали угрозу местным жителям. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

25.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Японцы проголосовали против базы ВВС США на Окинаве

Американские военный находятся в Японии со времен Второй мировой войны

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опросов агентства «Киодо».

По информации журналистов, граждане Окинавы высказались против переноса Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры. Этой же позиции придерживается губернатор Окинавы Дэнни Тамаки, который выступает за вывод базы за пределы префектуры.

24 февраля в Окинаве прошел референдум по вопросу переноса Футэмма. Отмечается, что таким образом Дэнни Тамаки хочет продемонстрировать позицию местных жителей, которые настроены против плана центральных властей оставить авиабазу в пределах региона.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание Окинавы одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности и переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.

Источник: iz.ru


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