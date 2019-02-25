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Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Бердчане не только перечисляли деньги на карту, но и приезжали домой к Наталье Жаворонок — привозили одежду и продукты. Она со слезами радости благодарит всех.

25.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Больной раком матери двоих детей перечислили 80 000 рублей за два дня в Бердске

Теперь, когда благотворители помогают справляться Наталье с финансовыми проблемами, все свои силы она бросит на борьбу с тяжелым недугом

Закупила лекарств с запасом на месяц и одежду для сыновей больная раком мать из Бердска.

А еще заполнила холодильник едой. Деньги на все необходимое перечислили на карту читатели «Курьер. Среда. Бердск». На утро 25 февраля перечисленная сумма составила 80 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания — «лимфомы Ходжкина». Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. Совсем скоро ей придется отправиться на очередную процедуру в областную клиническую больницу. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих.

Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. От Андрея отец отказался, когда Наталья слегла с болезнью, у Кирилла никогда не было отца. Когда Наталья работала, то вместе с детьми снимала квартиру. Заработка хватало и на аренду жилья, и на житье-бытье. Когда Наташа узнала о страшном диагнозе и начала лечение, пришлось перебираться в однокомнатную квартиру матери-пенсионерки.

Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор.

Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

Исправить ситуацию в семье больной бердчанке помогли читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— Я на весну и лето и Кирюшку одела, и Андрея одела. И продукты домой, и лекарства на месяц закупила. Так хорошо помогают. За какие-то пару дней перечислили 80 тыс. рублей. Ко мне приезжали люди — привозили продукты и вещи. Я даже не ожидала, что мне так помогут. Я вся в себе замкнулась, ни помощи, ни чего не было, а здесь оказывается столько добрых людей. Я даже не ожидала, что их так много в Бердске. Когда я поняла, что теперь у меня нет головной боли по поводу финансовых проблем, так расслабилась, что даже нога отнялась. Всем огромное спасибо! Я за всех вас молиться буду, — со слезами в голосе произнесла Наталья.

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.


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(10) Комментариев

  1. Я

    Спасибо людям за сострадание к чужому горю.
    Не всё плохо у нас, а то послушаешь… Но в который раз убеждаюсь, что добрых людей больше.

    Отслеживать бы постоянно жизнь этой семьи, хотя бы на время болезни. Дай бог Наталья поправится и быстро восстановится.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. 777

    Выздоравливайте!

    Thumb up 9 Thumb down 0

  3. Аноним

    «у старшего есть законный отец»
    Вопрос: на алименты Наталья подавала?
    В данной ситуации просто необходимо с отца финансовое содержание по крайней мере собственного сына!
    Уверен что приставы окажут очень «убедительное» воздействие на папашу чтоб он платил.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. житель города

    Здесь нужна грамотная помощь юриста помогите не деньгами а делом

    Thumb up 0 Thumb down 0

  6. Валентина

    Я пенсионерка внесла посильную помощь деньгами готова помочь продуктами со своей дачи только не знаю как передать варенье солонина это все в достаткае

    Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Валентина

    Все таки хороший у нас народ отзывчивый на чужое горе Спасибо вам добрые люди

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