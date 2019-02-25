Сортировать мусор не готова свалка в Бердске

Очередные экологические рейды, которые 21 и 22 февраля команда «Молодежки ОНФ» провела в семи регионах России, показали, что многие жители готовы собирать бытовые отходы раздельно, а некоторые – уже давно это практикуют. На улицах многих городов стоят специальные баки для пластика, бумаги, стекла и металла. Это мера необходима – раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и мусороперерабатывающие заводы, снизить уровень загрязнения окружающей среды.

В Новосибирске во время поквартирного опроса жительница дома №15 по улице Бородина продемонстрировала несколько мусорных пакетов. «Мы уже давно так собираем – сюда бутылки кладем, сюда – коробки. И выносим в баки. Нам несложно, главное, чтобы по всей стране так было», – сказала жительница.

Отходы в Новосибирске вывозят вовремя. Однако контейнеров в частном секторе города не хватает. Представитель регионального оператора, отвечающего за вывоз твердых коммунальных отходов ТКО, заверил, что временные контейнерные площадки для сбора отходов будут установлены к концу апреля.

Новосибирский мусор не идет в переработку, а сразу на захоронение и частичную сортировку. На полигоне «Левобережный» в Новосибирске в планах – покупка новой техники для рекультивации, расширение полигона и строительство закрытого мусоросортировочного комплекса.

А вот владельцы полигона в Бердске о планах пока не думают, хотя имеющаяся переработка и сортировка не только положительно влияют на экологию, но и позволяют косвенно повлиять на тариф для населения, снизив его.

«Такие мусоросортировочные комплексы, причем отечественного производства, уже появились в других городах. Мы их видели. Позитивный опыт есть, почему бы вам не перенять его», – предложил руководителям полигона член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Во время рейда произошла незапланированная остановка в районе улицы Тульской. Там участники «Молодежки ОНФ» заметили, как по соседству с контейнерами раскинулась стихийная свалка. Следить за участком обязан собственник земли, однако выяснить, кто он, еще предстоит. Представитель регоператора, несмотря на юридические тонкости, пообещал навести порядок. Свалка была ликвидирована в течение двух часов.

«Наши рейды преследуют несколько целей. Первая – организация мониторинга по проведению «мусорной реформы» в стране. Вторая – организация коммуникации между регоператорами, властью, коммунальными организациями и жителями. Мы все хотим изменений к лучшему в вопросах экологии. Вместе с регоператором и представителем муниципалитета мы определяем конкретные сроки решения проблем, озвученных жителями. Люди доверяют «Молодежке» и ждут нашей поддержки», – подчеркнул Кастюкевич.

В частном секторе Уфы проблема с вывозом мусора – наболевшая. В Советском районе всего два контейнера на несколько улиц, которые к тому же старые и переполненные. Жители обратились на горячую линию ОНФ. Представитель регоператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» пообещал в ближайшее время поставить дополнительные баки, а до конца апреля установить контейнеры нового типа. Причем не только по адресам обращений, но и по всему городу.

А вот в Тюмени участники рейда посетили новый сортировочный завод, который является одним из лучших в стране. На конвейерной ленте из отходов вручную отбирается крупногабаритный мусор – стекло и дерево. Затем отделяются органические отходы. За год предприятие сортирует 350 тыс. т мусора и выпускает 80 тыс. т вторсырья.

Сортировать мусор тюменцы готовы и сами. Раздельные баки в городе стояли еще до реформы. Мусор вывозят вовремя. Поэтому жители в ходе экологических рейдов «Молодежки ОНФ» просят об одном – давать больше информации о реформе обращения с ТКО.

Успешно проходит утилизация мусора в Орле. На местном полигоне работает сортировочный завод «Эко-сити». Зато во дворах масса проблем. В переулке Южном, 65, в 50 м от школы – единственный бак, и тот переполнен. Мусор не вывозили уже пять дней. Он валяется повсюду и привлекает бродячих собак. Представитель регионального оператора пообещал убрать свалку в течение суток.

Жалоб в Орле много. Люди говорят, что редко вывозят крупногабаритный мусор, контейнерные площадки не оборудованы.

Много проблем с вывозом мусора и в Оренбурге. Например, по адресу: улица Карагандинская, 37Б, недавно был сдан новый дом, а баков до сих пор нет. Коммунальные отходы и строительный мусор жители бросают в одну огромную кучу. По требованию участников рейда представители регионального оператора убрали ее за несколько часов. На улице Восточной, 42/6, баки настолько старые, что готовы развалиться на глазах. Мусора вокруг столько, что невозможно проехать и пройти к подъездам. Рядом – рынок, поэтому помимо мусорных пакетов здесь же лежат коробки с тухлыми помидорами и сломанные ящики. Представитель регоператора пообещал поставить контейнер для крупногабаритного мусора.

А в Пензе жители страдают из-за того, что регоператор и коммунальщики не могут найти общий язык. На улице Лермонтова, 12, контейнерная площадка переполнена. Жители видят такую картину с января. Но представитель регоператора говорит, что уборка земли вокруг контейнеров – сфера деятельности управляющей компании, мусор вывозят ежедневно. На улице Красной, 26, площадка чистая, но за ограждением – свалка «крупногабарита». В частном секторе на улице Свободы нет четкого графика вывоза отходов, мусорные пакеты простаивают целый день.

Для того чтобы решить общую для всех адресов проблему, региональная команда «Молодежки ОНФ» напишет официальные обращения ко всем участникам процесса и будет следить за ситуацией. По обращению на переполненные баки и свалку вокруг на улице Ладожской, 44, регоператор отреагировал оперативно – мусор убрали прямо перед приездом участников рейда.

Основная проблема, касающаяся реализации реформы в Брянске, – отсутствие информирования населения. Все довольны графиком вывоза мусора, дворы – чистые, площадки благоустроены. Так было и раньше. «Тогда почему мы теперь должны платить больше?» – спрашивают жители. Участники «Молодежки ОНФ» познакомили людей с оператором, объяснили, в чем цель новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, как будут работать мусоросортировочные заводы и мусорные полигоны нового типа.

Участники «Молодежки ОНФ» продолжат следить, как работает новая система обращения с ТКО в регионах страны, проводить поквартирные опросы населения, проверять площадки для сбора мусора по адресам, откуда поступает наибольшее количество обращений на горячую линию ОНФ по «мусорной реформе» (8-800-555-97-76). Результаты экологических рейдов войдут в доклад президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину.

С 1 февраля 2019 г. молодые люди уже совершили выезды по нескольким сотням адресов в 29 субъектах страны, посмотрели, как работают крупные полигоны и комплексы по сортировке твердых коммунальных отходов, пообщались с тысячами жителей. Реформа призвана наладить систему обращения с ТКО в стране, построить новые полигоны и перерабатывающие заводы, тем самым улучшив экологию.