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Перерасчет пенсий по жалобам: обещали повысить, но не сделали

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему было решено изменить порядок индексации пенсий. У каждого пенсионера перерасчет будет индивидуальный.

25.02.2019 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Перерасчет пенсий по жалобам: обещали повысить, но не сделали

Татьяна Голикова

Решение изменить порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера, озвученное президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, было принято, в том числе после жалоб граждан: поднять пенсии обещали, а обещанного не дождались.

«Объективно, мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного. И это было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло вот это ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), вышедшей в эфир в Петропавловске-Камчатском.

Она подтвердила, что правительство готовит пересчет пенсий, напомнив, что для каждого пенсионера он будет индивидуальным.

«Да, сейчас будет сделан пересчет. Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее — у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года — она тоже в случае, если они получали ниже ПМ (прожиточного минимума — ИФ) — она тоже будет сверху», — сказала вице-премьер.

В настоящее время, в соответствии с законодательством РФ, если пенсия установлена ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, то государство доплачивает до этого уровня. Как объясняли в социальном блоке правительства, в результате этого механизма расчетов обещанную индексацию пенсий с 1 января этого года ощутили не все пенсионеры.

Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Также было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. Гость Очередной

    Индивидуальный перерасчет — это замечательно. Никому никто ничего объяснять не будет. «индивидуальный перерасчет» — прекрасное средство решения проблем. .

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Дураков учат» (с)

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