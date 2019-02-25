Наталья Солодухина: Мечтаю сыграть спектакль в колонии

Режиссер бердского театра-студии «Гистрион», которому в 2020 году исполнится 45 лет, и театра кукол Дворца культуры «Родина» Наталья Солодухина рассказала «Курьер. Cреда. Бердск» почему она не любит театр и какие постановки самые сложные.

Как вы стали режиссером?

— В 15 лет я пришла в театр как актриса. И естественно хотела быть актрисой и грезила о сцене московских театров. Кто не хочет быть актрисой? Задержалась в театре надолго. Когда мне уже перевалило за 20 с хвостиком, я переросла и поняла, что я хочу не только играть, но и ставить спектакли. Наш первый режиссер и основатель театра Александр Гребенкин заразил театром не только меня. У нас есть кинорежиссер Слава Росс, театральный режиссер Алексей Бизюков и дальше могу перечислять тех, кто заболел сценой.

Александр Владимирович предложил мне учиться у его учителя в пермском институте культуре. После окончания я пришла в «Гистрион» и с 1992 года работаю.

Автор видео Елена Белоусова



Какая ваша постановка наиболее сложная?

— Все сложные. Изначально Александр Гребенкин поставил нам очень высокую планку, поэтому пьесы мы выбираем не из легких.

За последние 10 лет мы поднимаем социальные темы. Мы говорим о детях войны, о подростках, о брошенных семьях.

Например, «Большая меховая папа» Ксении Драгунской. Такой смешной, такой веселый спектакль о том, что где-то в маленьком городке живут дети, у которых нет пап. Они набедокурили в школе и учителя сказали им, чтобы они привели пап. «А кто такие отцы?» — вопрошает главная героиня? Это папы. И вот они думают, где этих пап найти. На вокзале, может, в театре? Актеры они ж все могут. Даже лошадь изобразить — что, папу не сыграют? Они над главным героем посмеиваются, что где-то есть зеленая гора, а там полно пап. Они просто там пасутся на лугах. В финале приходят огромные папы и говорят, что война закончилась, мы пришли — большие меховые папы.

Поднимается проблема неполных семей. Подросткам это прожить очень трудно. Но они прекрасно справились с задачей.

Каждый спектакль по-своему трудный. Но есть те, которые запоминаются. У нас актеры непрофессиональные, а темы мы поднимаем серьезные. Один из спектаклей был в организации очень сложный — «Если б не было войны». Мы его готовили в 2005 году и он занесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Событие года». Мы проделали большую работу: собрали детей войны, живущих в Бердске, и слушали их воспоминания о военном времени, составили пьесу, собирали фото, вещи.

И дети в спектакле прожили все тяготы военного детства. После спектакля ко мне подошла юная актриса и сказала, что она к бабушкам относилась не очень хорошо, а теперь она понимает, какую они сложную жизнь те прожили. Это дорогого стоит.

Что самое сложное в работе режиссера?

— Самое сложное найти общий язык с ребенком. Я работаю достаточно долго, с 1992 года, поменялись несколько поколений актеров, и могу с уверенностью сказать, что сейчас стремительно меняются дети, я не успеваю за ними. Я не гонюсь за техническими гаджетами, я понимаю, что я безнадежно отстала. И в этой технической гонке я проиграла. Но я не сдаюсь. Я не сложила лапки. Сейчас все сложнее найти общий язык с актером. Только методом проб и ошибок. Нужно понять и принять их такими, какие они есть. С голубыми волосам, с пирсингом в носу. В театре невозможно работать над спектаклем, когда нет доверительного отношения.

Вы помните вашу первую постановку?

— Вспомнила бабка, как в девках была (смеется). Я пришла очень робко, я пришла в театр, где работал мой учитель — авторитет недосягаемый. Все, что я делала, мне казалось, я делала ужасно. Когда мы с первой постановкой «Город дураков» по английской сказке Лившица, пошли пешком в школу №3, я даже не говорила, что выступает «Гистрион». Я на это еще не имела право. Сюжет такой: глупый король хочет приехать в город, горожане притворяются дурачками, чтобы король объехал их город стороной.

Фарсовая вещь. Когда мы показали спектакль и все сказали, что он получился замечательный, после этого я почувствовала, что верно выбрала профессию.

По какому принципу выбираете пьесы для нового спектакля?

— Откликается ли прочитанное прежде всего во мне, трогает ли струнки моей души? А есть ли ребята для постановки? Всегда в пьесе очень много мальчиков. В самодеятельности их маловато. Но театр без мальчиков не существует. Проходит читка и если ребята принимают, тогда мы его играем. Последняя постановка «Наташина мечта» рождалась долго. Пьеса написана 10 лет назад современным модным драматургом Ярославой Пулинович. Я никак не могла к ней подойти. И вдруг появились девчонки и я поняла, вот они — Наташи! У нас получился великолепный спектакль. Это современная достоевщина о маленькой детдомовской девочке, которая хочет любви. Она имеет на нее право или нет? А как любить? Он этого не умеет. Мы говорим со зрителями — «мы хотим любви, мы любить не умеем». Поэтому все заканчивается очень печально. Мы не можем понять, то ли она жертва, то ли преступница. Спектакль — исповедь. Нам хотелось бы этот спектакль показать как можно большему числу подростков Бердска и других городов, сыграть его в «Красном факеле», «Глобусе», в колонии для несовершеннолетних.

Какие задачи стоят перед вами, как пред детским театральным режиссером?

— Стремительно меняется время, но то что привлекает детей в театре, удивительным образом не меняется. Станиславский определил, что одно из самых главных притягивающих моментов в театре — это жизнь человеческого духа. Она до сих пор актуальна — даже во времена гаджетов. Не просто историю показать, а сопереживать, прожить вместе с героем и может быть что-то в себе изменить или наоборот еще раз утвердиться в своей правоте. В возрасте от 14 лет человеку интересно, кто он. Для чего он живет? Что делать ему в этом мире? С родителями не всегда получается поговорить, у них задача накормить и одеть. У учителей на первом плане знания, экзамены, ЕГЭ. И подчас ребенок остается один на один с важными жизненными вопросами. В этом моим детям помогает театр. Как и я пришла в 15 лет в «Гистрион» для того, чтобы понять свою сущность и найти свое предназначение.

Часто ли вы бываете в театре?

— Может быть это звучит парадоксально, я не люблю театр. Особенно современный театр. В Новосибирске мало какие театры откликаются во мне. Был такой театр «LaPuchkin» Олега Жуковского. Невероятный актер, звезда мирового уровня. Это физический театр. Мне это близко. Я тяготею к драматично-физическому театру, где уделяется много внимания движению, форме, метафорам.

В год театра хочу пожелать бердчанам: бывайте чаще в театрах, в разных театрах, чтобы найти свой любимый театр.